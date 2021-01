Mamma ho perso l'aereo 2: fan sostituiscono Donald Trump con Keanu Reeves

In Mamma ho perso l'aereo 2 l'ex presidente Donald Trump fa una breve apparizione, ma ora, dopo i disordini di Capitol Hill, i fan della cultura pop richiedono la rimozione del suo cameo nel film e per farlo, hanno inventato un nuovo trend: sostituire la faccia di Trump con quella di personaggi famosi, come Keanu Reeves.

Mentre Donald Trump afferma che i messaggi che lanciava ai suoi sostenitori prima che invadessero Capitol Hill, compresi messaggi come: "Non ci riprenderemo mai il nostro Paese dimostrandoci deboli", erano appropriati, numerosi utenti e piattaforme si allontanano sempre di più dalla figura dell'ex presidente degli Stati Uniti.

La gente chiede che Donald Trump venga rimosso o sostituito dalla scena di Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, sequel di Mamma, ho perso l'aereo.

Nel film, Donald Trump compare nella scena in cui Kevin (Macaulay Culkin) si trova all'Hotel Plaza di New York e chiede indicazioni per raggiungere la portineria. "In fondo al corridoio, a sinistra", risponde Trump, che all'epoca era il proprietario dell'albergo.

Diversi fan sui social hanno deciso che non volevano più vedere Trump in quella scena e si sono divertiti a sostituire il suo volto con personaggi famosi, tra cui Keanu Reeves o Matt Smith.

Lo scherzo ha anche un significato più profondo, oltre alla richiesta dei fan di rimuovere Trump dal film: dopo i disordini del Campidoglio, dichiaratamente causati dagli incitamenti di Trump, molte aziende hanno abbandonato l'ex presidente degli Stati Uniti. Aziende come Twitter, Facebook, la PGA e la Deutsche Bank hanno limitato o interrotto i loro rapporti con Trump.

I fan su Twitter avrebbero semplicemente "scherzato" su quale compagnia potrebbe abbandonarlo la prossima volta, ipotizzando che anche il cinema potrebbe essere uno di quei settori che presto potrebbe censurarlo.