Mamma ho perso l'aereo 2: il cameo di Donald Trump tagliato dalla TV canadese

Il famoso cameo di Donald Trump in Mamma ho perso l'aereo 2 è stato tagliato in Canada durante la messa in onda del film per le Feste.

Dopo che Donald Trump ha ricordato con piacere il suo cameo in Mamma ho perso l'aereo 2, in Canada l'emittente tv CBC ha tagliato la scena durante la messa in onda per Natale del film, negando di averlo fatto per motivi politici.

Donald Trump è apparso in una scena di Mamma, ho riperso l'aereo - mi sono smarrito a New York, quando il piccolo Kevin gli chiede indicazioni nel famoso Plaza Hotel di New York, che all'epoca era di proprietà dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. A quanto pare, l'emittente canadese CBC avrebbe tagliato la scena per garantire lo spazio commerciale durante la messa in onda:"Come spesso accade, Mamma ho perso l'aereo 2 è stato modificato per consentire il tempo commerciale all'interno del formato mandato in onda."

Questa è stata la risposta ufficiale dell'emittente, dopo che Comicbook.com ha contattato chi di dovere per capire meglio la situazione, ma molti utenti sui social si sono subito scagliati contro, accusandola di averlo fatto per motivi politici.

Prima di questo episodio, il Presidente degli Stati Uniti aveva parlato con orgoglio della sua partecipazione al film, dichiarando che per lui è stato un vero onore poter partecipare: "Beh, sono in Mamma ho Perso l'Aereo 2. Molte persone lo menzionano ogni anno, soprattutto durante il periodo natalizio. Dicono - specialmente i bambini piccoli - dicono: 'Ti ho appena visto nel film.' Non mi vedono in televisione come fanno nel film. Ma è stato bello ed ero un po' più giovane, per dirla in parole povere. Ed è stato un onore farlo. E si è rivelato un grande successo, ovviamente"