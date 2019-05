Maleficent: Signora del Male, Angelina Jolie nel teaser trailer italiano del sequel Disney

Disney ha svelato il teaser trailer italiano di Maleficent: Signora del Male, sequel del live action che vede protagonista Angelina Jolie.

Maleficent: Signora del Male tornerà a raccontare le gesta della perfida Malefica (Angelina Jolie), strega de La bella addormentata nel bosco, e della dolce Aurora che, nella prima avventura, aveva conquistato il cuore del Principe Filippo e si era risvegliata dal crudele incantesimo. La trama del sequel non è stata ancora rivelata.

Nel cast di Maleficent 2 troviamo anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Ed Skrein e Harris Dickinson nella parte del principe Filippo. La regia del progetto è stata affidata a Joachim Rønning.

Il film vede inoltre il ritorno di Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton in quello della fatina Giuggiola, Juno Temple che sarà la fatina Verdelia e la candidata all'Oscar Lesley Manville nei panni della fatina Fiorina.

Il primo Maleficent, uscito nel 2014, ha incassato 758 milioni nel mondo stimolando l'impulso alla realizzazione di adattamenti live action dei classici Disney.

La data di uscita americana di Maleficent: Mistress of Evil è stata anticipata di parecchi mesi ed è fissata ora per il 18 ottobre. La data di uscita italiana del film non è stata ancora comunicata.