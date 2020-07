Maleficent: Angelina Jolie terrorizzava i bambini sul set

Angelina Jolie spaventava continuamente i bambini presenti sul set di Maleficent, motivo per cui il regista ha scelto sua figlia per il ruolo di Aurora.

Angelina Jolie ha ammesso, intervistata all'Anaheim Convention Center nel 2013, di aver spaventato, a causa del suo costume, molti bambini presenti sul set durante le riprese di Maleficent; secondo quanto riferito da una fonte anonima, un bambino sul set ha gridato: "Mamma, per favore, falla smettere, non voglio più vedere la strega cattiva."

Malefica: un primo piano di Angelina Jolie impegnata a tessere malefici incantesimi

La Jolie ha aggiunto anche che sua figlia, Vivienne Jolie-Pitt, che interpretava la giovane Aurora, era l'unica bambina a non aver paura di lei; Vivienne era stata scelta dal regista proprio per questo motivo: Robert Stromberg sapeva che Malefica non le avrebbe fatto paura perché, dopotutto, Angelina era sua madre.

Malefica: bella e perfida. Angelina Jolie in una scena

La Jolie ha lavorato a stretto contatto con i costumisti e i truccatori per sviluppare il look minaccioso di Malefica. I dirigenti Disney hanno obiettato, sperando di sfruttare la bellezza dell'attrice durante la campagna pubblicitaria, ma Angelina ha insistito affinché il personaggio mantenesse la stessa aurea spaventosa della Malefica presente ne La bella addormentata nel bosco del 1959.

Angelina Jolie ha modellato il modo di parlare e l'accento del suo personaggio intorno alla performance di Eleanor Audley, doppiatrice originale di Malefica ne La bella addormentata nel bosco. Le risate dell'attrice invece sono state scelte da Angelina in base alla reazione dei suoi figli, che hanno assistito, comodamente seduti sul divano, alla genesi del personaggio.