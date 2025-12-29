Malcolm: il protagonista cerca di evitare la sua famiglia nel trailer della serie revival

Il 10 aprile debutterà sugli schermi americani di Hulu, il revival di Malcolm, di cui è stato condiviso il trailer che regala molte anticipazioni dell'atteso ritorno dell'amata famiglia disfunzionale al centro della trama.

In Italia gli episodi che regalano la reunion dovrebbero arrivare in streaming su Disney+.

Cosa anticipa il trailer del revival della serie

Nel video promozionale dei quattro episodi che compongono Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, si possono rivedere in azione i personaggi interpretati da Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek ben 19 anni dopo la conclusione dell'apprezzata comedy.

Nel trailer si vede Malcolm, ormai adulto, dichiarare che la sua vita è fantastica e tutto quello che deve fare è semplicemente stare distante dalla sua famiglia.

Sullo schermo appaiono quindi i genitori del protagonista, Hal e Lois, che gli chiedono di partecipare ai festeggiamenti per il loro quarantesimo anniversario delle nozze.

Malcolm sarà dunque costretto a riallacciare i rapporti con i membri della sua famiglia che comprende anche i fratelli Francis e Reese (Kennedy Masterson e Justin Berfield).

Gli interpreti del revival

Nel cast delle puntate ci sono poi Emy Coligado nel ruolo di Piama, la moglie di Francis; Anthony Timpano e Vaughan Murrae nei panni di Jamie e Kelly; Keeley Karsten che sarà Leah, la figlia di Malcolm; e Kiana Madeira nel ruolo di Tristan.

Tra gli interpreti, in cui si nota l'assenza di Erik Per Sullivan dal revival, ci sarà inoltre Caleb Ellsworth-Clark, che interpreterà il ruolo di Dewey, uno dei fratelli del protagonista.

Il revival di Malcolm è prodotto da 20th Television e New Regency. Linwood Boomer, che aveva creato lo show originale, fa parte del team di autori e dei produttori.

Alla regia dei quattro episodi c'è invece Ken Kwapis, coinvolto anche come produttore esecutivo.