Malcolm: il teaser del revival ricorda che "certe cose non cambiano mai"

Hulu e Disney+ hanno condiviso un breve teaser del ritorno di Malcom sugli schermi, in arrivo nel 2026, dichiarando che alcune cose non cambiano mai.

Il teaser ha infatti un legame con il primo episodio dello show e con Hal, il personaggio interpretato da Bryan Cranston.

Il ritorno di Malcolm

Il teaser del revival, che sarà composto da quattro episodi, mostra infatti qualcuno mentre rade la schiena di Malcolm, interpretato da Frankie Muniz. Il gesto veniva compiuto da Lois, interpretata da Jane Kaczmarek, nel primo episodio della serie targata Fox.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair debutterà su Disney+ a livello internazionale, ma non è ancora stata svelata la data prevista per il debutto.

Nel revival Malcolm tornerà ad avere a che fare con Hal e Lois quando la coppia gli chiederà di essere presente alla festa per celebrare il loro quarantesimo anniversario, nonostante i suoi tentativi di mantenere le distanze dalla sua famiglia disfunzionale.

Gli interpreti dei nuovi episodi

Il cast del revival di Malcolm è composto da Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Chris Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), ed Emy Coligado (Piama). Sarà invece assente Erik Per Sullivan.

Tra i nuovi arrivi nella fila degli interpreti ci sono poi Keeley Karsten che interpreterà Leah, la figlia del protagonista, Vaughan Murrae nel ruolo di Kelly, Kiana Madeira che sarà Tristan, e Caleb Ellsworth-Clark nel ruolo di Dewey.

La serie è stata creata da Linwood Boomer, che ha firmato anche la sceneggiatura e la produzione insieme a un team che comprende anche Cranston.

Ken Kwapis ha diretto tutte le puntate targate Disney Branded Television e 20th Television.

Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo proseguirà la storia di Malcolm e della sua famiglia!