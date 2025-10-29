Hilary Duff e Frankie Muniz non si parlano da 22 anni: la star di Malcolm svela l'assurda ragione

Frankie Muniz ha rivelato durante un episodio del "The Joe Vulpis Podcast" di cui era ospite che non parla con Hilary Duff da 22 anni, da quando hanno recitato insieme in Agente Cody Banks.

La ragione? Muniz ha incolpato la madre di Duff di aver creato una frattura tra i due giovani attori dopo che lei avrebbe interferito nel processo di casting del film e avrebbe agito alle spalle dell'attore per far ottenere a Duff il ruolo di protagonista femminile nella commedia d'azione.

Duff e Muniz si sono conosciuti da adolescenti, quando le loro carriere sono decollate più o meno nello stesso periodo, la prima con la serie Disney Channel Lizzie McGuire in onda dal 2001 e il secondo con la sitcom Fox Malcolm, che debuttò nel 2002. Muniz aveva anche fatto un cameo interpretando se stesso nella serie con Duff protagonista.

Il rammarico della star di Malcolm: "Io e Hilary eravamo grandi amici"

"Siamo diventati davvero ottimi amici. Abbiamo avuto un ottimo rapporto per molto tempo", ha ricordato Muniz. "Ero sul set di Lizzie McGuire e mi trovavo nel camerino di Hilary, dove c'era anche sua madre... Sua madre mi ha chiesto: 'Sai cosa farai quest'estate? Cosa farai quest'estate?'. E io ho risposto: 'Oh, girerò un film in cui interpreterò una specie di James Bond junior'".

Muniz ha raccontato di aver parlato alla madre di Duff di Agente Cody Banks e che lei gli avrebbe chiesto se il film avesse già una protagonista femminile. Secondo Muniz, la produzione era già interessata a scritturare la star di Smallville Kristin Kreuk come sua partner e lui "pensava davvero" che il ruolo dell'interesse amoroso di Cody, Natalie Connors, sarebbe stato interpretato da lei quando lesse la sceneggiatura.

Tuttavia, i piani sono cambiati improvvisamente. Muniz ha raccontato che la volta successiva in cui ha parlato con la madre di Duff (cioè la mattina dopo), lei gli ha comunicato che Duff era già stata scritturata: "Sua madre mi ha detto: 'Indovina un po'? Passeremo l'estate insieme... reciterà con te in Cody Banks... Hanno firmato il contratto ieri sera'", ha raccontato Muniz, aggiungendo di essere rimasto scioccato e di aver pensato: "Il film di cui fino a ieri non sapevi nulla?".

Muniz: "Rimpiango la fine della nostra amicizia"

La star di Malcolm ha poi confessato il senso di colpa che prova per non aver continuato la sua amicizia con Duff solo a causa di ciò che sua madre gli avrebbe fatto alle sue spalle.

"Mi dispiace non aver continuato a essere suo amico perché abbiamo avuto una grande amicizia per così tanto tempo, e ho lasciato che sua madre... mi facesse arrabbiare", ha detto Muniz. "Mi piacerebbe molto rivederla [in futuro]. Mi piacerebbe anche parlarne perché sono sicuro che lei non sa nulla di quello che è successo".