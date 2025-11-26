Malcolm, Frankie Muniz chiarisce il motivo dell'assenza di Erik Per Sullivan dal revival

La star della sit-com ha spiegato una volta per tutte perché nel cast del revival non è tornato l'interprete di Dewey nello show originale.

Frankie Muniz è stato intervistato dal New York Post e fra le varie domande che riguardano il prossimo revival di Malcolm, l'attore ha spiegato il motivo che ha spinto Erik Per Sullivan a non partecipare alle nuove riprese.

Muniz ha chiuso il dibattito intorno all'assenza dell'interprete di Dewey, uno dei tanti quesiti dei fan intorno alle nuove puntate in arrivo prossimamente che riportano Malcolm sullo schermo dopo vent'anni.

Frankie Muniz spiega perché Erik Per Sullivan non è nel cast

"È molto felice nella vita che si è costruito al di fuori del mondo dell'intrattenimento" ha spiegato Muniz "Ha preso la decisione di non volerci tornare, cosa che rispettiamo completamente".

Muniz ha dichiarato che il resto del cast, inclusi i suoi genitori televisivi, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek, non aveva alcuna intenzione di provare a convincere Per Sullivan a fare 'qualcosa che non voleva fare'.

Una foto promozionale del cast di Malcolm

_ "Abbiamo avuto la sua benedizione fin dal primo giorno affinché il ruolo fosse nello show e fosse riassegnato" ha aggiunto Muniz, spiegando che Sullivan ha dato il suo assenso in merito al recasting del personaggio "Quindi, spero che la gente non sia troppo delusa dal fatto che non sia tornato, ma è stata una sua scelta"_.

Il sogno della reunion del cast di Malcolm

Erik Per Sullivan, dopo aver interpretato il fratelli di Malcolm, Dewey, nella serie dal 2000 al 2006, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. Al suo posto, nel revival, ci sarà la star di Fargo Caleb Ellsworth-Clark.

Nel frattempo, la star di Malcolm Frankie Muniz è felice di ricongiungersi al resto del cast di Malcolm per la reunion del 2026: "È stato come se non fosse passato tempo, per tutti" ha detto "Justin (Berfield), che interpreta Reece, è fuori dal mondo della recitazione da anni. Ma è tornato immediatamente nel personaggio. Ovviamente, Bryan Cranston è Bryan Cranston, probabilmente uno dei più grandi attori di sempre. Tutti sono semplicemente tornati come se niente fosse".