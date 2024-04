Frankie Muniz:'Ecco perché sono assente in due episodi di Malcolm'

Frankie Muniz è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del ragazzino protagonista della serie tv Malcolm, andata in onda dal 2000 al 2006. L'attore compare in tutti gli episodi delle sette stagioni a differenza di un paio di puntate nelle quali è assente.

Frankie Muniz in una scena dell'episodio 'Il Cavaliere della Notte' della terza stagione di Criminal Minds

Ospite del programma tv I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, Muniz ha spiegato di aver abbandonato temporaneamente la produzione per protesta:"Ci sono due episodi in cui non ci sono, lasciai il set. Tutti avevano paura di ribellarsi quando certe persone controllavano o erano scortesi o mancavano di rispetto. Come se camminassero sulle spine".

Forma di protesta

Quella di Frankie Muniz era una forma di protesta nei confronti dei comportamenti tossici presenti sul set:"Mi ricordo di essere rimasto così mortificato nel vedere la gente avere paura di difendersi, pensavo 'Dite qualcosa'. Non mi importava se mi avessero detto che non sarei mai tornato per me ne valeva la pena".

Malcolm: una foto del cast della serie

L'attore ha sottolineato il privilegio di potersi ribellare a certe dinamiche in quanto protagonista della serie, nella quale era entrato a soli 13 anni. Muniz ha recitato al fianco di Bryan Cranston e Jane Kaczmarek nei panni dei suoi genitori, Hal e Lois.