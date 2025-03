Malcolm, ecco perché l'interprete di Dewey non tornerà nel revival di Disney+

Erik Per Sullivan verrà sostituito con un nuovo attore per il ruolo di Dewey nel prossimo revival in arrivo in streaming, svelato il motivo

Disney+ ha confermato che il ruolo di Dewey sarà soggetto a un recast per l'imminente revival di Malcolm, scatenando speculazioni sul perché la star originale Erik Per Sullivan non abbia ripreso la parte.

Sullivan ha debuttato per la prima volta nel ruolo di Dewey quando Malcolm ha debuttato nel gennaio 2000 e ha interpretato il personaggio per tutta la durata delle sue sette stagioni. Tuttavia, non si unirà a Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek e agli altri attori originali nel revival, con il ruolo di Dewey che è stato invece affidato a un nuovo attore, Caleb Ellsworth-Clark.

Recentemente, insieme alla notizia del recast, è stato confermato che sia Christopher Masterson che Justin Berfield riprenderanno i rispettivi ruoli di Francis e Reese nel revival della serie.

Perché Dewey sarà interpretato da un nuovo attore?

Malcolm: una foto del cast della serie

A questo punto è logico chiedersi: perché Sullivan non è tornato? La risposta è semplice: Sullivan si è ritirato dalla recitazione all'età di 18 anni. Secondo un'intervista rilasciata nel 2024 da Kaczmarek - che nello show interpretava la sua madre fittizia, Lois - "ha fatto Malcolm per sette anni; ha iniziato quando aveva 7 anni e ha finito a 14 anni. Non era affatto interessato alla recitazione".

Malcolm: una foto promozionale del cast della serie

In effetti, Sullivan è apparso solo in una manciata di progetti dopo la conclusione della serie nel 2006 - l'ultimo è stato Twelve del 2010 - e da allora si è allontanato dal mondo della recitazione, rifiutando persino di partecipare alle precedenti reunion di Malcolm.

Nella stessa intervista, Kaczmarek ha dichiarato che Sullivan era "molto grato" di aver interpretato Dewey, e ha descritto alcune delle magie del personaggio. "Dewey era così amato, era un piccolo criceto", ha detto, raccontando una storia del creatore della serie Linwood Boomer, secondo cui ogni volta che i montatori si sentivano incerti su cosa fare, sapevano di poter sempre "tagliare su Dewey, e la scena avrebbe funzionato, perché c'era qualcosa in quel ragazzo che era semplicemente incredibile".