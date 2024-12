Malcolm avrà un revival: Bryan Cranston e Frank Muniz star dei nuovi episodi della serie

I protagonisti della sitcom Malcolm riprenderanno i rispettivi ruoli in occasione di una stagione composta da 4 episodi che sarà prodotta per Disney+.

La serie Malcolm avrà un revival prodotto per Disney+, come confermato nella giornata di oggi dallo studio. Linwood Boomer, che aveva creato il progetto originale, sta lavorando al nuovo capitolo della storia che sarà composta da quattro puntate.

Cosa racconterà il revival di Malcolm

Attualmente non è stato annunciando quando il revival arriverà sugli schermi televisivi. Nel cast delle nuove puntate di Malcolm ci saranno Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek, che interpreteranno nuovamente i loro personaggi della sitcom.

La storia prenderà il via quando Malcolm (Muniz) e sua figlia vengono trascinati nel caos causato dalla sua famiglia quando Hal (Cranston) e Lois (Kaczmarek) chiedono che siano presenti alla festa del loro quarantesimo anniversario di matrimonio.

Il cast di Malcolm

Le dichiarazioni dei produttori

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: "Malcolm è una sitcom diventata una pietra miliare della tv e che ha catturato l'essenza della vita in famiglia con umorismo, cuore e permettendo agli spettatori di immedesimarsi. Si tratta di un ritratto esilarante ed emozionante di un'adorabile famiglia caotica che ha conquistato gli spettatori di tutte le età e siamo così entusiasti nell'accogliere di nuovo il cast originale per riportare in vita quella magia. Con Linwood Boomer e il team creativo alla guida, questi nuovi episodi avranno le risate, gli schermi e il caso che i fan hanno amato, oltre ad alcune sorprese che ci ricordano perché questo show è così senza tempo".

Ken Kwapis si occuperà della regia dei quattro episodi prodotti da 20th Television e New Regency.

Karey Burke, presidente di 20th Television, ha sottolineato: "Malcolm ha letteralmente cambiato il volto del panorama delle comedy televisive quando ha debuttato due decenni fa, dando una nuova definizione di cosa potrebbe essere il genere. Quando Linwood Boomer ha suggerito che potesse essere arrivato il momento di riportare per un po' sugli schermi la famiglia disfunzionale preferita da tutti con una reunion, non abbiamo potuto pensare a una serie più iconica e influente da rivisitare, insieme a un cast realmente brillante da riunire".

Lo show era andato in onda per sette stagioni e un totale di 151 episodi dal 2000 al 2006. Nel cast c'erano anche Justin Berfield, Erik Per Sullivan, e Christopher Masterson.

Durante gli anni in cui è stata presente sugli schermi ha inoltre ottenuto 33 nomination agli Emmy, vincendo sette premi.