Malcolm, Brian Cranston insieme al “figlio” Frankie Muniz nella foto dietro le quinte: la reunion prende forma

Frankie Muniz ha pubblicato uno scatto inedito accanto a Bryan Cranston e Jane Kaczmarek, che interpretavano i suoi genitori nella celebre sitcom Malcolm, confermando così il ritorno del cast originale nella nuova miniserie revival in arrivo su Disney+. Una reunion dietro le quinte che manda in visibilio i fan e aumenta l'attesa per il ritorno di una delle sitcom più amate.

Malcolm torna su Disney+ per il 25° anniversario: la foto della reunion

Il ritorno di Malcolm è ormai ufficiale. A 25 anni dalla sua prima messa in onda su Fox, la sitcom cult si prepara a una nuova stagione, prodotta da Disney+.

Su Instagram, il protagonista Frankie Muniz ha condiviso una foto con Byan Cranston e Jane Kaczmarek, commentando con affetto: "È sempre bello avere mamma e papà vicino". Uno scatto che ha riacceso la nostalgia nei fan di lunga data, ma che sia anche l'occasione per avvicinare le nuove generazioni?

Insieme a Muniz, torneranno anche Bryan Cranston e Jane Kaczmarek nei panni di Hal e Lois. Christopher Masterson e Justin Berfield riprenderanno i ruoli di Francis e Reese, mentre il piccolo Dewey avrà un nuovo volto: quello di Caleb Ellsworth-Clark, che subentra a Erik Per Sullivan, lontano dalle scene dal 2010.

La trama della miniserie su Disney+ ruoterà attorno alla famiglia riunita per celebrare il 40° anniversario di matrimonio di Hal e Lois, con Malcolm ora padre alle prese con il caos di sempre.

Cosa aspettarci dal revival di Malcolm

Malcolm

Linwood Boomer, ideatore della serie, firma nuovamente la sceneggiatura e partecipa come produttore esecutivo. Con lui, anche Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman e il team di New Regency. La regia dei quattro episodi è affidata a Ken Kwapis, già noto per il suo lavoro su The Office.

Il revival di Malcolm promette di riportare in vita l'umorismo caotico e brillante che ha reso la serie un cult. Con il cast originale e una nuova generazione pronta a raccogliere il testimone, la miniserie si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi del 2025. Non c'è ancora la data ufficiale di uscita, ma l'entusiasmo è già alle stelle.