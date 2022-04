Magic Mike's Last Dance: Salma Hayek sostituisce Thandiwe Newton, licenziata dopo una lite con Channing Tatum

Salma Hayek sostituisce Thandiwe Newton in Magic Mike's Last Dance, secondo alcuni rumor riportati dal Sun la Newton sarebbe stata allontanata dalla produzione dopo una lite col protagonista Channing Tatum.

Salma Hayek affiancherà Channing Tatum in Magic Mike's Last Dance. L'attrice sostituirà Thandiwe Newton, che sarebbe stata licenziata dal progetto dopo una lite con Channing Tatum, protagonista e produttore del film. Il team del contendere, secondo il Sun, sarebbe lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022.

La cena delle spie: Thandiwe Newton in una scena

Secondo la versione ufficiale, Thandiwe Newton avrebbe abbandonato il progetto per motivi personali.

"Thandiwe Newton ha preso la difficile decisione di abbandonare la produzione di Magic Mike's Last Dance della Warner Bros. Pictures per occuparsi di questioni familiari", ha affermato un portavoce della Warner Bros. in un comunicato ufficiale.

Il Sun, però, propone una versione diversa dell'accaduto. Secondo il giornale inglese la faida tra Thandiwe Newtown, 49 anni, e Channing Tatum, 41 anni, sarebbe avvenuta all'inizio di aprile, dopo l'infausta cerimonia degli oscar 2022 in cui Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock, ed è aumentata a livelli così "sorprendenti" e "inimmaginabili" da spingere Tatum ad abbandonare furiosamente il set di West London, salendo in macchina e scomparendo per giorni. Prima della drammatica svolta degli eventi, il film era in lavorazione da 11 giorni.

I produttori del sequel alla fine hanno deciso di sostituire Thandiwe Newtown. Ora il ruolo femminile principale sarà interpretato da Salma Hayek, come rivela Variety.

Il Sun non chiarisce quando si sarebbe verificata l'epica lite o quali posizioni abbiano preso Newton e Tatum.

"Channing Tatum è il produttore e il numero uno sul set. Thandiwe Newton è la stella numero due. Ma 11 giorni dopo l'inizio delle riprese è tutto finito", ha detto un membro della troupe al tabloid britannico.

"Hanno litigato per la debacle agli Oscar. Ero sul set. La guardavo e guardavo lui. Entravano e uscivano dalla casa dove stavamo girando mentre litigavano. È stato uno scambio di parole teso, ma all'improvviso si è intensificato. Channing è salito su questa macchina ed è scomparso", avrebbe detto la fonte, aggiungendo che Newton si comportava come una "diva" sul set prima della discussione.

A seguito della disputa, Channing Tatum, che interpreta Magic Mike, ha rifiutato di continuare a lavorare con Thandiwe Newton nel film HBO Max. "Dopo la lite ha semplicemente detto 'Non voglio lavorare più con lei'. Essendo lui un produttore, è il suo film, quindi lei è fuori dal film", ha detto la fonte a The Sun.

Il regista Steven Soderbergh avrebbe cercato di calmare le acque, ma inutilmente, secondo quanto riferito dalla fonte: "Stava cercando di sistemare le cose, ma è un uomo molto pacato".

Un portavoce dello studio cinematografico ha rilasciato una dichiarazione a Variety, confutando il report del Sun e sostenendo che Thandiwe Newton ha lasciato il film per motivi personali.