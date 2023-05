Magic Mike - The Last Dance, Close, Sì Chef, I migliori giorni, Saint Omer e i voti del mese DVD-Blu-ray

Nella nostra rubrica mensile homevideo le recensioni di: Magic Mike - The Last Dance, Close, Sì Chef! - La Brigade, I migliori giorni, Saint Omer, Monica, Una mamma contro G.W. Bush, Questa notte parlami dell'Africa.

La nostra rubrica mensile homevideo di recensioni blu-ray e DVD, si apre con il terzo capitolo del celebre personaggio di Channing Tatum, ovvero Magic Mike - The Last Dance, nel quale il ballerino spogliarellista torna in pista quando pensava di aver chiuso con quel mondo. A seguire Close, un film intenso e toccante sul forte legame di amicizia fra due ragazzini che finisce in modo tragico, e Sì Chef! - La Brigade, una frizzante commedia culinaria a sfondo sociale.

Magic Mike The Last Dance: una scena del film

Si prosegue con I migliori giorni, commedia agrodolce con un super cast italiano, e con Saint Omer, film premiato a Venezia su un processo molto particolare. Quindi spazio a Monica, un ritratto femminile molto singolare, Una mamma contro G. W. Bush, con la ricostruzione della battaglia di una madre per fare liberare il figlio arrestato e portato a Guantanamo, e infine Questa notte parlami dell'Africa, su una donna in crisi che va nel continente nero a trovare un'amica impegnata in un'associazione di attivisti per la salvaguardia degli animali.

Magic Mike - The Last Dance: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ritorna "Magic" Mike Lane, il personaggio interpretato da Channing Tatum. In Magic Mike - The Last Dance diretto da Steven Soderbergh, il protagonista ha lasciato il mondo dello striptease e lavora come bartender in Florida. Ma viene ingaggiato da una donna ricca e altolocata che lo attira con un'offerta speciale e una missione da compiere a Londra. Ben presto Mike scopre che la donna vuole rimetterlo in carreggiata con un nuovo gruppo di ballerini e fargli organizzare uno spettacolo molto particolare da non dimenticare.

Magic Mike The Last Dance: una scena del film

IL BLU-RAY. Magic Mike - The Last Dance è arrivato in homevideo anche in HD con il blu-ray della Warner Bros. Home Entertainment. Il video presenta un croma intenso con colori forti e vigorosi, soprattutto blu e rossi, con un dettaglio eccellente negli esterni, mentre negli interni causa la poca illuminazione talvolta le immagini sono più pastose e il quadro meno nitido, pur restando di buon livello. Negli extra troviamo Magic Mike's New Moves (6' e mezzo), con interventi di Channing Tatum, Salma Hayek e dei coreografi che si concentrano soprattutto sulle scene di ballo, e poi Edna Expanded, una sequenza estesa di 8 minuti.

DA NON PERDERE. Il reparto più convincente dell'edizione è quello audio: già il Dolby Digital 5.1 italiano è piacevole, avvolgente e bello vivace nella colonna sonora e nelle musiche scatenate, oltre che preciso e pulito nei dialoghi, ma nell'energico DTS HD 5.1 inglese l'impatto è ancora maggiore, con un notevole e muscolare utilizzo dei bassi, ma anche un più ampio intervento dell'asse posteriore.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 6

Magic Mike - The Last Dance, la recensione: se Steven Soderbergh si dà alle rom-com

Close: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una storia toccante e intensa sul delicato momento del passaggio tra infanzia e adolescenza: Close, diretto da Lukas Dhont, è un film che colpisce nel segno, anche per la bravura dei giovanissimi Eden Dambrine e Gustav De Waele, che interpretano Léo e Rémy, due tredicenni da sempre legatissimi. Ma con l'approdo alle scuole medie, la loro amicizia presenta qualche smagliatura e uno dei due ragazzi non la prenderà bene, con conseguenze drammatiche.

Close: una scena tratta dal film

IL BLU-RAY. Close è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Plaion Pictures. Il video è brillante e presenta in genere un dettaglio incisivo, primi piani porosi e ben definiti, nonché esterni molto vivaci anche dal punto di vista cromatico. Qualche morbidezza in più causa la fotografia molto calda si riscontra negli interni o nelle scene più scure. L'audio in DTS HD 5.1 sia in italiano che francese, offre dialoghi perfetti e una buona ambienza durante le corse nella vegetazione, i giri in bicicletta e soprattutto i momenti degli allenamenti di hockey, che coinvolgono tutti i diffusori.

DA NON PERDERE. Oltre al trailer, negli extra troviamo solo un contributo, ma si tratta di un'intervista al promettente regista Lukas Dhont di 16 minuti, che si rivela molto interessante per sviscerare sia la genesi del film, sia le sue delicate tematiche, ma anche le tappe della realizzazione e la bravura dei due ragazzini protagonisti.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Close, la recensione: la storia di un'amicizia nell'opera seconda di Lukas Dhont

Sì Chef! - La Brigade: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia tra il culinario e il sociale, Sì Chef! - La Brigade diretto da Julien Petit vede protagonisti Audrey Lamy e François Cluzet. Cathy è una chef che per cercare di realizzare il sogno di aprire un ristorante tutto suo, deve intanto accettare un lavoro in una mensa che offre pasti a giovani migranti. Poco entusiasta dell'impiego, Cathy comunque ci mette la sua passione e pian piano si affezionerà ai ragazzi, contribuendo a farli crescere e in qualche caso a cambiare la loro vita.

Si Chef! La Brigade: una foto

IL DVD. Si Chef! - La Brigade è disponibile in homevideo grazie al DVD Mustang-I Wonder. Il video a dire il vero è piuttosto incerto, spesso mostra sgranature evidenti sui fondali e sbavature sui contorni delle figure, mentre vanno decisamente meglio i primi piani con un buon dettaglio e un croma molto vivace. Molto più convincente l'audio, mentre negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Come detto, l'audio in Dolby Digital 5.1 è frizzante e anche sorprendente per come riesce a vivacizzare alcune scene anche tranquille e sottolineare con effetti energici qualche sequenza più movimentata, oltre a riprodurre una colonna sonora avvolgente e decisa. Perfetti per chiarezza e pulizia i dialoghi.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Si Chef! - La Brigade, la recensione del film: in cucina coi migranti

I migliori giorni: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia amarognola a episodi diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno e con un super cast italiano, I migliori giorni è un film a episodi ambientato in specifici giorni di festa: la vigilia di Natale con una donna impegnata in politica e un cenone disastroso, un Capodanno con un imprenditore che per rilanciare la sua immagine va controvoglia a una mensa dei poveri, un San Valentino con due coppie alle prese con troppi amanti, e infine un 8 marzo con una conduttrice tv in crisi.

I migliori giorni: Claudia Gerini in un'immagine

IL DVD. I migliori giorni è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Vision distribuito da Mustang. Buono il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 è discreto nel riprodurre un po' di coinvolgimento in qualche scena più movimentata di qualche episodio. In questi frangenti c'è un soddisfacente appoggio dell'asse posteriore negli effetti, anche se il sub resta sempre piuttosto timido. Negli extra solo un backstage di 4 minuti.

DA NON PERDERE. Il video, pur non eclatante, riesce comunque a offrire una buona visione. Il croma sembra un po' smorto a tratti, ma si tratta anche di scelte fotografiche perché poi in altre occasione diventa decisamente più vivace. Il dettaglio resta di buon livello per un DVD, con una compattezza di fondo che cede solo raramente a sbavature e sgranature.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 5,5

I Migliori Giorni, la recensione: un film ad episodi in cui l'apparenza supera la sostanza

Saint Omer: la recensione del DVD

IL FILM. Premiato al Festival di Venezia con il Leone del Futuro per l'opera prima e il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Saint Omer è un film diretto da Alice Diop quasi interamente ambientato in un tribunale. Una scrittrice incinta di quattro mesi che vuole rivisitare in chiave moderna il mito di Medea, per trarre degli spunti sta assistendo al processo di Laurence Coly, una donna accusata di aver ucciso la figlioletta di pochi mesi.

Saint Omer: una sequenza del film

IL DVD. Saint Omer è arrivato in homevideo grazie al DVD Mustang-Minerva. Un prodotto povero di extra (c'è solamente il trailer), ma molto buono sul piano tecnico, soprattutto il video. L'audio, oltre alla tradizionale traccia in Dolby Digital 5.1 italiana e originale, vanta anche un DTS 5.1 nella nostra lingua. Il film è quasi interamente composto da dialoghi, peraltro perfetti, ma nei momenti in cui entra in campo la colonna sonora o qualche effetto ambientale, la resa è comunque soddisfacente.

DA NON PERDERE. Notevole invece il video, che beneficia anche di lunghi primi piani e immagini stabili, restituendo comunque un quadro compatto, in genere con poche sbavature anche sui fondali a tinta uniforme. Anche il dettaglio è di buona qualità per il formato, sia sui volti che nell'aula del processo, con un croma che sembra sempre molto naturale.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Saint Omer, la recensione: il teatro della colpa

Monica: la recensione del DVD

IL FILM. Un riuscito ritratto femminile e un film sui temi universali dell'accettazione, del riscatto, del perdono. Lo ha confezionato Andrea Pallaora, che con Monica racconta la storia di una ragazza trans interpretata da Trace Lysette, che dopo vent'anni di assenza dalla città natia, ritorna nel midwest per prendersi cura di sua madre gravemente malata, che par di capire all'epoca in pratica ruppe il rapporto con la figlia probabilmente per la sua transessualità. Dopo gli inizi difficili e tanto dolore, Monica via via si riavvicina alla madre.

Monica: una scena del film

IL DVD. Monica è arrivato in homevideo grazie al DVD Mustang-I Wonder. Colpisce il formato video 4:3 scelto, che viene riprodotto correttamente e trasmette l'angoscia e la chiusura della situazione. Il dettaglio è comunque abbastanza buono, il quadro compatto e il croma sobrio. Qualche difficoltà si riscontra invece nelle scene più scure, dove spesso il dettaglio affoga e il nero è opprimente. Negli extra c'è solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio in Dolby Digital 5.1, che per gran parte del film replica solamente i dialoghi, peraltro dal buon timbro, ma poi ha delle violente esplosioni musicali quando la protagonista è in macchina o in un locale. In questi frangenti l'impatto ha un certo rilievo e affiora anche una buona grinta, anche se l'asse posteriore rimane sempre un po' timido.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Monica, la recensione: Una madre, una figlia

Una mamma contro G. W. Bush: la recensione del blu-ray

IL FILM. La ricostruzione dell'incredibile lotta di una donna per suo figlio: in Una mamma contro G. W. Bush diretto da Andreas Dresen, nel novembre del 2001 il diciannovenne turco-tedesco Murat Kurnaz viene arrestato per terrorismo e portato a Guantanamo. Per la mamma Rabiye, aiutata da un volonteroso e agguerrito avvocato, inizia una lunga battaglia legale che la porterà a far causa allo stato.

Mamma contro G.W. Bush: un'inquadratura del film

IL DVD. Una mamma contro G. W. Bush è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Wanted e distribuito da Mustang. Il video è di buon livello e riesce a limitare abbastanza i limiti del formato, anche se sgranature e aliasing sugli sfondi ci sono. Per il resto però le immagini sono compatte e il dettaglio su primi e medi piani è abbastanza buono. L'audio in Dolby Digital 5.1 fa dignitosamente il suo compito, con dialoghi puliti, mentre l'ambienza è discreta anche se l'asse posteriore a volte è un po' timido.

DA NON PERDERE. Negli extra, oltre al trailer troviamo una galleria fotografica particolare (9'): mentre scorrono le immagini si sente la presentazione audio del film a Radio Onda Rossa. A seguire un interessante incontro con i veri protagonisti della vicenda, ovvero Bernhard Docke e Rabiye Kurnaz.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 7

Questa notte parlami dell'Africa: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Carolina Boco e Luca La Vopa, Questa notte parlami dell'Africa vede protagonista Emma (Roberta Mastromichele), avvocata in crisi per la perdita della madre e per il difficile rapporto col marito. Decide di partire per l'Africa e andare a trovare una sua vecchia amica, che la introduce in un'associazione di attivisti impegnati nella salvaguardia degli animali. Ha un'attrazione per il fondatore, fa amicizia con una giovane africana, ma soprattutto scoprirà che non è tutto oro quello che luccica.

Questa notte parlami dell'Africa, la recensione: storia di chi resta e chi scappa

Questa notte parlami dell'Africa: Roberta Mastromichele in una foto

IL DVD. Questa notte parlami dell'Africa è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Draka distribuito da Mustang. Un prodotto dal buon video, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 ha un soddisfacente impatto, regalando precisione negli effetti ambientali e un discreto coinvolgimento dell'asse posteriore. Soprattutto la colonna sonora ha un'energia non indifferente e sfodera anche una certa energia nei bassi. Negli extra solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Di buona qualità il video. I classici limiti del formato DVD sono limitati a qualche scena, dove affiorano sgranature sui contorni, ma per quasi tutta la durata il quadro ha un buon dettaglio e una bella compattezza, anche sui fondali a tinta uniforme e nelle difficili panoramiche africane. Convincente anche il croma, che riproduce fedelmente le calde atmosfere del continente nero.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4