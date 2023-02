Magic Mike - The Last Dance, Steven Soderbergh spiega l'assenza di nudità: "Non c'è nemmeno un perizoma"

Il regista di Magic Mike - The Last Dance, Steven Soderbergh, difende la scelta di non mostrare corpi nudi nel film e rivendica la libertà di esplorare la sessualità sul grande schermo alla sua maniera.

Steven Soderbergh ha spiegato il motivo per cui ha scelto di non mostrare nudità in Magic Mike - The Last Dance, ultimo capitolo della trilogia dedicata al mondo dello spogliarello maschile.

Magic Mike The Last Dance: una scena del film

Il regista di Magic Mike, 60 anni, torna al franchise di spogliarellisti per il grande schermo con un terzo lungometraggio che vede ancora Channing Tatum nei panni di "Magic" Mike Lane. Il sequel classificato come R, interpretato anche da Salma Hayek, potrebbe non mostrare alcuna nudità oltre ai ballerini senza maglietta, ma questo non significa che la sensualità non abbonderà.

Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek: "Nella scena della lap dance Channing Tatum mi ha quasi uccisa"

"Per me, si tratta di sensualità. Non si tratta di sesso o del fatto che il film sia esplicito o meno. Non c'è nudità in Out of Sight. Non c'è nudità in Magic Mike - The Last Dance. Non c'è nemmeno un perizoma", ha detto Steven Soderbergha Rolling Stone. "Eppure, era nostro desiderio fare un film sexy. Ciò che è sexy è l'intimità e l'emozione genuina. Qualcosa che sembra vivo, elettrico e ha il potenziale della vulnerabilità può essere sexy.".

Il regista prosegue: "Stai lasciando che qualcuno entri nel tuo cuore, e questo è spaventoso. Puoi farti male. La cosa davvero radicale da fare in questo momento, mi sembra, invece di mostrare l'inizio della relazione quando c'è tutto questo calore e luce a causa dell'attrazione - troppo facile - è mostrare persone che sono sposate da 20 anni per i quali questo esista ancora. Stanno insieme da 20 anni e sono ancora uniti in quel modo".

Da domani 9 febbraio Magic Mike - The Last Dance sarà nei cinema italiani.