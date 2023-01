Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek vestita di rete, Channing Tatum: "Sono senza parole"

Look davvero audace per Salma Hayek alla premiere di Magic Mike - The Last Dance, l'abito dii rete dell'attrice ha fatto imbarazzare il collega Channing Tatum.

Salma Hayek ha rubato la scena alla premiere di Magic Mike - The Last Dance presentandosi con indosso un abito di rete che niente lasciava all'immaginazione. Senza parole il collega Channing Tatum.

La 56enne Salma Hayek ha scelto un outfit estremo, con un abito in rete decorato con motivi floreali accompagnato da intimo nero, scarpe col tacco alto dorate e monili d'oro e d'argento.

Il suo look aggressivo ha provocato la (non) reazione del compagno di set Channing Tatum, che ha dichiarato imbarazzato a ET:

"Non ho commenti da fare. L'abito di commenta da solo".

Salma Hayek ha anche postato una foto insieme a Tatum su Instagram per celebrare la premiere di Magic Mike - The Last Dance.

L'uscita italiana di Magic Mike - The Last Dance è fissata per il 9 febbraio.