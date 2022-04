Magic Mike 3, Thandiwe Newton tra rehab e separazione: ecco perché avrebbe lasciato il film

Qualche giorno fa arrivava la notizia che Thandiwe Newton non avrebbe più partecipato al terzo film di Magic Mike, ma le ragioni sembravano ignote. Si parlava di una discussione con Channing Tatum riguardo al famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ma era evidente che, anche così fosse stato, ci doveva essere dell'altro. Adesso, Page Six avrebbe reso noti i motivi dietro il suo allontanamento.

Secondo il tabloid americano, non ci sarebbero infatti tensioni tra i due attori, che rimangono amici, ma la Newton starebbe attraversando un periodo davvero nero a livello personale.

"Thandiwe si stava comportando in modo strano sul set, aveva i nervi a fior di pelle. E il crollo nervoso di cui si parlava sembra aver portato parecchio caos, è diventato evidente che non potesse andare avanti così e tenere il ruolo" avrebbero affermato delle fonti citate dal sito "Stanno accadendo diverse cose nella sua vita privata, lei e il marito [Ol Parker] si sono separati. Sembra sempre così stressata, si è persino portata i suoi due coniglietti in hotel come supporto emotivo"

E continuano poi le dichiarazioni: "Ha licenziato il suo agente inglese dopo tre decenni che lavorava con lei, e poi il suo agente americano, Gaby Morgerman, è dovuto partire dagli Stati Uniti per raggiungerla a Londra [sul set di Magic Mike's Last Dance] e cercare di calmare le cose".

"Il team di Thandiwe vorrebbe che andasse in rehab per ricevere del supporto emotivo. Doveva recarsi subito in una struttura adeguata, hanno provato a farla ammettere in una di Malibu, ma non è andata a buon fine. Adesso si stanno organizzando per una in Arizona, se lei accetta di recarcisi" concludono infine.

Non sappiamo adesso quanto ci sia di vero e come si svilupperà la situazione, ma come riportato nei giorni scorsi, il ruolo di Newton in Magic Mike's Last Dance sarà ora interpretato da Salma Hayek. Il film arriverà sul piccolo schermo distribuito da HBO Max.