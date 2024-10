Magazine Dreams con Jonathan Majors ottiene finalmente la distribuzione nei cinema americani

Il film Magazine Dreams arriverà finalmente nelle sale cinematografiche americane grazie a Briarcliff Entertainment, che ha deciso di puntare sul progetto con star Jonathan Majors.

Il lungometraggio aveva ricevuto un'ottima accoglienza al Sundance Film Festival, subendo però le conseguenze della condanna per violenza domestica che ha frenato la carriera del suo protagonista.

La distribuzione negli USA

Briarcliff, che ha già acquistato The Apprentice con star Sebastian Stan, ha intenzione di distribuire Magazine Dreams nei primi mesi del 2025.

Il film è stato scritto da Elijah Bynum e il protagonista è Jonathan Majors che, per interpretare il ruolo di un bodybuilder, ha trasformato totalmente il suo fisico assumendo quotidianamente 6100 calore ogni giorno, e allenandosi sei giorni a settimana per quattro mesi.

Al centro della trama c'è Killian Maddox, un bodybuilder che è determinato a diventare un campione, nonostante i medici gli chiedano di smettere di assumere steroidi, avendo seri problemi al fegato.

Il giovane continua per la sua strada, proseguendo un cammino oscuro che segna in modo profondo la sua vita.

Avengers: The Kang Dynasty, rivelati i piani della Marvel prima del licenziamento di Jonathan Majors

I problemi affrontati dal film

Magazine Dreams ha vinto il premio U.S. Dramatic Special Jury Award for Creative Vision al Sundance Film Festival, ottenendo inoltre ottime recensioni. Searchlight Pictures si era aggiudicata i diritti del film e sembrava puntare a ottenere numerose nomination e vari riconoscimenti per la performance di Majors.

Le accuse di aver aggredito l'ex fidanzata Grace Jabbari aveva però portato Searchlight rinunciare al lungometraggio, ora 'salvato' da Tom Ortenberg tramite la sua Briarcliff.

Nel cast ci sono anche Haley Bennett, Taylour Paige e Mike O'Hearn.