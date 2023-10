Disney sposta al 2025 Elio e Biancaneve con Rachel Zegler, Magazine Dreams rimosso dalle uscite

Il film Magazine Dreams, con star Jonathan Majors, non ha più una data di uscita, mentre Elio e la nuova versione di Biancaneve slittano al 2025.

Disney ha modificato la data di uscita di alcuni suoi film a causa degli ostacoli rappresentati dallo sciopero degli attori e dai problemi legali di Jonathan Majors.

L'attore, interprete di Kang nel MCU dovrà infatti presentarsi in tribunale il 29 novembre per la prima udienza del processo che lo vede accusato di violenza domestica.

I cambiamenti della Disney

Magazine Dreams, che aveva ottenuto un'ottima accoglienza al Sundance Film Festival, avrebbe dovuto debuttare sugli schermi americani l'8 dicembre. Disney, per ora, non ha annunciato i nuovi progetti per la distribuzione del progetto con star Jonathan Majors.

Jonathan Majors: il suo caso non è stato archiviato, il processo per violenza domestica inizierà a novembre

Lo sciopero degli attori, invece, ha fatto slittare al 2025 vari titoli. Elio, lungometraggio animato prodotto da Disney/Pixar, è stato posticipato dall'1 marzo 2024 al 13 giugno 2025.

La nuova versione di Snow White, con star Rachel Zegler nel ruolo della principessa Biancaneve, invece, passa dal 22 marzo 2024 al 21 marzo 2025.

Un altro film, ancora senza un titolo ufficiale, è stato spostato dal 14 febbraio 2024 al 5 aprile 2024.