Avengers: The Kang Dynasty, rivelati i piani della Marvel prima del licenziamento di Jonathan Majors

I Marvel Studios hanno annunciato Avengers: Doomsday al San Diego Comic-Con lo scorso fine settimana, con Robert Downey Jr. che farà il suo ritorno nel MCU nei panni del cattivo Dottor Destino.

Come sappiamo, il prossimo film dei Vendicatori - precedentemente intitolato La dinastia Kang - si stava delineando come un film molto diverso prima del licenziamento dell'attore di Kang, Jonathan Majors, e ora potremmo avere un'idea migliore di quale sarebbe stata la storia.

Ecco come i Marvel Studios intendono eliminare Kang dal MCU in vista di Avengers: Doomsday

I piani della Marvel per The Kang Dynasty

Abbiamo già sentito che sia lo Spider-Man di Tobey Maguire che il Wolverine di Hugh Jackman avrebbero avuto un ruolo importante, e lo scooper MTTSH ha ora condiviso alcuni ulteriori dettagli.

Secondo questa ripartizione, tutti e tre gli Spideys sarebbero stati le Ancore dei rispettivi universi insieme a Logan e a molti altri, tra cui il Ghost Rider di Nicolas Cage.

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

"In questo film, la TVA ha iniziato a raccogliere le Ancore Universali da tutto il Multiverso, ritenendo che siano gli unici abbastanza potenti da sconfiggere il Consiglio dei Kang. Tobey Maguire e Andrew Garfield erano le Ancore per le rispettive realtà, mentre lo Spider-Man di Tom Holland fungeva da Ancora per la Terra-616. Il film doveva avere una portata più ridotta rispetto a Secret Wars, concentrandosi maggiormente sul Peter Parker di Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, il Wolverine di Hugh Jackman e altre Ancore come il Ghost Rider di Nic Cage. Il piano prevedeva che tutti loro alla fine fallissero, portando al collasso del Multiverso e alla creazione di Battleworld da parte di Kang. Questo avrebbe poi posto le basi per Secret Wars, dove altri personaggi del MCU e altre figure del Multiverso sarebbero confluite su Battleworld", scirve lo scooper.

Alcuni di questi elementi coincidono con le indiscrezioni precedenti, e abbiamo sentito che l'attuale iterazione di Avengers - I più potenti eroi della Terra non avrebbe avuto un ruolo significativo fino a Secret Wars.

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Resta da vedere quanto questa storia sia stata modificata dopo il licenziamento di Majors. C'è sempre la possibilità che Kang sia stato semplicemente sostituito da Destino e che la premessa di base rimanga la stessa (si prevede che Battleworld sia ancora presente, come minimo). Tuttavia, con l'ingresso di Joe e Anthony Russo nel progetto e la presenza di nuovi sceneggiatori, riteniamo che il film sia stato quasi completamente rielaborato.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.