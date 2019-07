Magari: Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher nel trailer del film che aprirà Locarno 2019

Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher nel trailer di Magari, opera prima di Ginevra Elkann che aprirà Locarno 2019.

Il trailer, lanciato in esclusiva da Variety, offre un primo sguardo alla commedia sentimentale incentrata su tre fratelli, Alma, Jean e Sebastiano, che vivono a Parigi insieme alla bizzarra madre russo-ortodossa. All'improvviso i tre vengono inviati a casa del padre italiano Carlo (Riccardo Scamarcio), che non ha idea di come occuparsi di loro e li lascia spesso soli. Nel corso di una vacanza natalizia trascorsa nella casa al mare di Carlo e della sua socia Benedetta (Alba Rohrwacher), le tensioni familiari esplodono. Carlo viene a conoscenza di un lato oscuro nel carattere dell'ex moglie e fa di tutto per provare ai figli di essere un padre affidabile. Nonostante le tensioni, Alma è fermamente convinta che un giorno la famiglia si riunirà.

Il cast di Magari include Milo Roussel (Sebastiano), Ettore Giustiniani (Jean), Oro De Commarque (Alma), Céline Sallette (Charlotte), Brett Gelman (Bruce) e Benjamin Baroche (Pavel). La sceneggiatura è firmata da Ginevra Elkann con Chiara Barzini.

La 72esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 7 al 17 agosto 2019.

