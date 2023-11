Maestro, Bradley Cooper: 'Ho provato a fare a meno del naso finto, ma senza non sembravo Bernstein'

Dopo le critiche sul trucco del protagonista, il regista e attore ha parlato per la prima volta della scelta di usare un naso finto per ritrarre il compositore.

Dopo la pioggia di polemiche relative al trucco usato in Maestro, il film biografico sul compositore Leonard Bernstein diretto e interpretato da Bradley Cooper, quest'ultimo ha commentato la vicenda per la prima volta.

Durante un'intervista concessa a CBS Mornings, Cooper ha spiegato che in un primo momento aveva tentato di interpretare il famoso compositore Leonard Bernstein senza la protesi, ma alla fine ha deciso che "dovevamo usarla e basta".

"Niente mi coglie alla sprovvista", ha dichiarato Cooper quando gli è stato chiesto delle polemiche iniziali per il naso finto. "Non sai mai cosa succederà. Ho realizzato questo progetto per amore e per me le mie origini sono chiarissime. Il mio naso è molto simile a quello di Lenny. La protesi è in realtà come un lenzuolo di seta".

"Ho pensato: 'Forse non c'è bisogno di farlo, prendiamoci una pausa dalla preparazione'", ha continuato Cooper. "Ma è tutta una questione di equilibrio e, sapete, le mie labbra non sono affatto come quelle di Lenny e così il mio mento. Quindi abbiamo visto che non gli somigliavo [senza la protesi]... dovevamo usarle, altrimenti non avrei creduto che fosse un essere umano".

Maestro uscirà su Netflix il 20 dicembre prossimo