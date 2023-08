Maestro: Bradley Cooper difeso dai figli di Leonard Bernstein dopo le accuse di 'jewface'

Bradley Cooper è stato difeso dai figli di Leonard Bernstein dopo le accuse che nel film Maestro avesse esagerato alcuni elementi del suo volto, alimentando gli stereotipi legati alle persone ebraiche.

Dopo la condivisione del primo teaser, alcune persone online hanno infatti criticato il trucco prostetico sostenendo che si trattasse di un caso di "jewface".

La risposta alle polemiche

Maestro: un'immagine del protagonista Bradley Cooper

Gli eredi di Leonard Bernstein hanno commentato le polemiche legate a Maestro dichiarando: "Bradley Cooper ha incluso noi tre in ogni passo di questo percorso fantastico mentre realizzava il suo film su nostro padre. Siamo rimasti profondamente colpiti nell'assistere alla profondità del suo impegno, al modo in cui ha affrontato amorevolmente la musica di nostro padre, e alla pura gioia che ha portato nella sua esplorazione. Ci si spezza il cuore nel vedere ogni rappresentazione errata o incomprensione riguardante i suoi sforzi".

Jamie, Alexander e Nina Bernstein hanno poi proseguito: "Leonard Bernstein aveva realmente un bel naso grande. Bradley ha scelto di usare il trucco per aumentare la sua somiglianza e ci va assolutamente bene. Siamo inoltre certi che nostro padre non avrebbe avuto alcun problema in riguardo. Ogni lamentela su questa questione ci sembra, più di ogni altra cosa, un tentativo basato su falsità di togliere del valore a una persona di successo, un comportamento che abbiamo osservato fin troppo spesso nei confronti di nostro padre".

I figli dell'artista hanno ribadito: "Durante la realizzazione di questo film abbiamo sempre percepito il profondo rispetto e amore che Bradley ha dato al suo ritratto di Leonard Bernstein e sua moglie, nostra madre Felicia. Siamo inoltre così fortunati nell'aver vissuto questa esperienza con Bradley e non vediamo l'ora che il mondo veda la sua creazione".

Bradley Cooper, Il lato positivo di essere una star

Il film biografico

Maestro racconta la relazione profonda e coraggiosa di tutta una vita tra l'icona musicale Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein: una lettera appassionata alla vita e all'arte con al centro il ritratto epico e toccante di una famiglia e dell'amore. Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, Maestro, il film biografico su Leonard Bernstein, debutterà nelle sale italiane e, successivamente, in streaming su Netflix dal 20 dicembre. Il progetto ha nel suo cast anche Carey Mulligan, Maya Hawke e Matt Bomer.

Cooper ha co-scritto il film con Josh Singer e segna il ritorno alla regia dell'attore dopo A Star Is Born.