Maestro: Bradley Cooper e Matt Bomer si scambiano un bacio sul set (FOTO)

Maestro: Bradley Cooper e Matt Bomer si scambiano un bacio sul set

Bradley Cooper e Matt Bomer immortalati sul set del film Netflix Maestro, biopic dedicato al grande compositore Leonard Bernestein, mentre si scambino un bacio davanti all'obiettivo sul set di New York City.

Come mostra la foto, Bradley Cooper, 47anni, appare in abiti d'epoca e in versione più giovane nei panni del musicista nel biopic di cui è anche regista. L'identità del personaggio di Matt Bomer non è ancora stata resa nota. Nel cast troviamo anche Carey Mulligan, Jeremy Strong, Maya Hawke e Sarah Silverman.

Maestro: Bradley Cooper sotto attacco per il falso naso prostetico da ebreo

Maestro, in arrivo prossimamente su Netflix, è stato diretto, prodotto, scritto e interpretato da Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein. Il film racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni - dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.