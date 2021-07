Madres Paralelas: il teaser trailer del film di Pedro Almodóvar che aprirà Venezia 2021

In attesa dell'inizio di Venezia 2021, Warner Bros. ha diffuso il teaser trailer di Madres Paralelas, nuovo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar interpretato da Penelope Cruz.

Ieri è stato svelato il programma di Venezia 2021, che vedrà Madres paralelas presente in concorso come film di apertura della Mostra. La pellicola diretta da Pedro Almodóvar torna a riscoprire l'universo femminile, la maternità e la famiglia, forte di magnifico cast in cui Penelope Cruz, Milena Smit e Aitana Sánchez-Gijón interpretano le tre madri della storia e Israel Elejalde il ruolo del personaggio maschile. Questo straordinario cast è completato da Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Nel trailer senza dialoghi, ci viene offerta una tavolozza che contraddistingue il film come un'opera Almodóvar senza necessità di altri dettagli. Il trio di madri del film viene mostrato in varie fasi della gravidanza e alla fine tiene in braccio i loro bambini appena nati, dando un'idea della scala temporale del film.

"Con Madres paralelas ritorno a parlare dell'universo femminile, della maternità, della famiglia" ha spiegato Almodóvar. "Parlo dell'importanza degli antenati e dei discendenti, dell'inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse. Come narratore, le madri imperfette mi ispirano di più in questo momento. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón e la giovane Milena Smit interpreteranno le tre madri nel film, accompagnate da Israel Elejalde come protagonista maschile. È anche una collaborazione con le mie amate Julieta Serrano e Rossy de Palma. Madres paralelas sarà un dramma intenso. O almeno così spero", ha aggiunto.

Prodotta da El Deseo, con la partecipazione di RTVE e Netflix. In Italia il film sarà distribuito il prossimo autunno nelle sale cinematografiche da Warner Bros. Pictures.