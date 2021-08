Il poster di Madres Paralelas, una pellicola con Penélope Cruz che aprirà la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, mostra un capezzolo: la foto è stata censurata da Instagram, secondo quanto dichiarato dallo stesso creatore, e l'artista è stato costretto a caricare nuovamente la fotografia sul suo profilo personale.

La meravigliosa immagine che sarà utilizzata in tutto il mondo per promuovere il film diretto da Pedro Almodóvar, incentrato sull'amicizia di due donne in procinto di partorire, è stata recentemente svelata e mostra un capezzolo da cui gocciola del latte al centro di un poster rosso.

Tuttavia l'artista, Javier Jaén, ha scelto di nuovo Instagram per svelare che l'immagine si è rivelata troppo osé per la piattaforma. Condividendo di nuovo il poster, Jaén ha scritto in spagnolo: "Come previsto Instagram ha rimosso il poster che abbiamo realizzato per l'ultimo film di Almodóvar. Lo pubblicherò di nuovo. Grazie per averlo condiviso".

Newsweek ha recentemente annunciato di aver contattato i rappresentanti di Instagram, la Sony Pictures Classics e lo stesso Javier Jaén per ulteriori commenti. Madres paralelas, girato durante la pandemia, segue le vicende di due future mamme che si incontrano in ospedale prima di dare alla luce i loro bambini. Una sinossi del film, condivisa sul sito web della Sony Pictures Classics, recita: "Due donne, Janis e Ana, si incontrano in una stanza d'ospedale dove stanno per partorire. Entrambe sono single e sono rimaste incinte per caso."