Madre!, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo arrivati a metà luglio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Madre!, il drama thriller di Darren Aronofsky con un cast da urlo: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer e molti altri.

Il regista di The Wrestler e Il cigno nero dirige la talentuosa Jennifer Lawrence, protagonista di questo thriller a tinte horror carico di sottotesto. Madre! è la storia di una coppia che si ritroverà ad affrontare una situazione molto difficile dopo aver accolto nella propria casa degli ospiti indesiderati. Il film, definito una vera e propria esperienza cinematografica, è stato al centro di molte polemiche dividendo pubblico e critica tra dubbiosi ed entusiasti.

Madre!: Jennifer Lawrence e Javier Bardem in un scena

Nonostante le critiche, Madre! ha totalizzato il 69% di recensioni positive su RottenTomatoes, ma al boxoffice il risultato è stato piuttosto povero: a fronte di un budget di 30 milioni di dollari, la pellicola ha portato nelle sue casse solo 45 milioni in tutto il mondo. Resta comunque il quarto risultato nella 'giovane' carriera di Darren Aronofsky. Durante un'intervista, il regista non ha rinnegato la sua tipologia di film, spiegando: "Il mio mentore Stuart Rosenberg mi ha sempre detto che devi far ridere, far piangere o terrorizzare gli spettatori. Penso che tenerli in tensione sia il nostro lavoro, specialmente nel mondo contemporaneo in cui con il cinema stiamo avendo a che fare con persone che seguono due o tre schermi diversi in contemporanea. Siamo tutti colpevoli perché lo facciamo mentre guardiamo la televisione a casa, prendiamo il telefono e alle volte siamo persino impegnati al computer, e sullo schermo c'è un'opera per cui qualcuno ha messo il proprio cuore e la propria anima. Quindi bisogna realizzare qualcosa che vogliano vedere".

Madre! è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.