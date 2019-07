Netflix, luglio 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a luglio 2019: da Orange is the New Black a Stranger Things.

Nuovo mese, nuovi contenuti su Netflix: A luglio 2019 arrivano in catalogo le nuove stagioni di Stranger Things e La Casa di Carta e il capitolo finale di Orange is the New Black. Nella sezione film segnaliamo Incontri ravvicinati del terzo tipo e About a Boy - Un ragazzo, ma anche Requiem for a Dream e Qualunquemente. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Bangkok Love Stories: Object of Affection, prima stagione disponibile dal 2 luglio

Bangkok Love Stories: Plead, prima stagione disponibile dal 2 luglio

Gli ultimi Zar, prima stagione disponibile dal 3 luglio

Stranger Things, terza stagione disponibile dal 4 luglio

La famiglia McKellan, Parte 1 disponibile dal 10 luglio

Queer Eye, quarta stagione disponibile dal 19 luglio

La casa di carta, parte terza disponibile dal 19 luglio

Another Life, prima stagione disponibile dal 25 luglio

Orange Is the New Black, prima stagione disponibile dal 26 luglio

Serie TV

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, prima stagione disponibile dal primo luglio

I Griffin, sedicesima stagione disponibile dal primo luglio

Riverdale, seconda stagione disponibile dal primo luglio

Kakegurui, seconda stagione disponibile dal 4 luglio

You Me Her, quarta stagione disponibile dal 12 luglio

I FILM SU NETFLIX

Il catalogo di luglio della piattaforma multimediale presenta numerosi film, tra cui segnaliamo il thriller tedesco Il sequestro di Stella, Zero Dark Thirty diretto da Kathryn Bigelow che descrive l'operazione militare che portò all'uccisione di Osama Bin Laden e I Love Radio Rock sul fenomeno della nascita delle radio pirata nell'Inghilterra dei Beatles e dei Rolling Stones.

Film Originali Netflix

Cities of Last Things, disponibile dall'11 luglio

Il sequestro di Stella, disponibile dal 12 luglio

Film

Panic Room, disponibile dal primo luglio

Zero Dark Thirty, disponibile dal primo luglio

I Love Radio Rock, disponibile dal primo luglio

About a boy - Un ragazzo, disponibile dal primo luglio

Incontri ravvicinati del terzo tipo, disponibile dal primo luglio

Vento di passioni, disponibile dal primo luglio

Requiem for a Dream, disponibile dal primo luglio

Dark Crystal, disponibile dal primo luglio

Ace Ventura - Missione Africa, disponibile dal primo luglio

Thor: Ragnarok, disponibile dal 7 luglio

Warcraft - L'inizio, disponibile dal 14 luglio

Qualunquemente, disponibile dal 15 luglio

Scuola di polizia, disponibile dal 15 luglio

Notte prima degli esami, disponibile dal 15 luglio

Madre!, disponibile dal 17 luglio

Baby Driver - Il genio della fuga, disponibile dal 21 luglio

Terminator Salvation, disponibile dal 25 luglio

Kung Fu Panda 3, disponibile dal 31 luglio

Hitch - Lui sì che capisce le donne, disponibile dal 31 luglio

Stand-up Comedy Originali

Katherine Ryan: Glitter Room, disponibile dal primo luglio

Whitney Cummings: Can I Touch It?, disponibile dal 30 luglio

Documentari

Il contabile di Auschwitz disponibile dal primo luglio

Mamme glamour, seconda stagione disponibile dal 3 luglio

Parchís: il documentario, disponibile dal 10 luglio

Tutto sul Taco, disponibile dal 12 luglio

Last Chance U: INDY - Seconda Parte, disponibile dal 19 luglio

The Great Hack, disponibile dal 24 luglio

Anime e animazione

Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto, disponibile dal primo luglio

Full Metal Panic!, La serie, disponibile dal primo luglio

Cardcaptor Sakura, prima e seconda stagione disponibile dal primo luglio

Samurai 7 , disponibile dal primo luglio

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya, prima stagione disponibile dal 19 luglio

Kengan Ashura, disponibile dal 31 luglio

