Madre!, Darren Aronofsky: "Ho ricevuto le miglior mail di odio di sempre!"

Il regista Darren Aronofsky, ospite in Egitto dell'El Gouna Film Festival, è tornato a parlare dell'accoglienza controversa ricevuta dal suo Madre! confessando di aver ricevuto le miglior mail di odio di sempre.

Madre! - Javier Bardem e Jennifer Lawrence in una foto del film

Dopo quattro anni, i clamori per Madre, metafora visionaria di Darren Aronofsky su religione, maternità e genesi, non si sono ancora del tutto placati. Il regista lo spiega divertito nel corso della masterclass tenuta in Egitto in cui ha parlato della sua carriera. Il film interpretato da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer ha scosso il pubblico per la sua controversa rappresentazione della violenza.

"Eravamo preoccupati per quanto sarebbe stato controverso, ma poi quando fai uscire un film per il mondo e scopri che ci sono così tante persone arrabbiate, inizi a chiederti 'Aspetta, cosa ho fatto?'", ha confessato Aronofsky. "Ho ricevuto alcune delle migliori e-mail piene di odio di sempre, il che è fantastico."

Il regista ha svelato che uno spettatore particolarmente irritato ha trovato in qualche modo il suo numero e gli ha inviato un sms in cui scriveva che avrebbero consumato più carbone e devastato quanto più possibile il pianeta per fargli dispetto. "Ma anche questo, il tipo di entusiasmo e passione che ricevi dalle persone che capiscono davvero il film, ti ricorda perché lo stai facendo."