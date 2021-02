Made in Italy: le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:30, Made in Italy, la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta e che vede protagoniste Greta Ferro e Margherita Buy.

Nelle anticipazioni dell'ultima puntata Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un'innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene e Rita sono invitate e in quest'occasione Irene rivede Davide Frangi, che la invita a cena: la serata finisce in un hotel di Bellagio. Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa.

Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza. Mentre il direttore di Appeal, Frattini, rivela a Rita di essere molto malato, l'entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione: per far ripartire Appeal andrà a New York all'inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci e a trovare nuovi fotografi.

Made in Italy: il cast

Diretta da Luca Lucini e Ago Panini, oltre alla giovane Greta Ferro, affermata modella al suo debutto con un ruolo da protagonista e Margherita Buy, tra gli interpreti della serie Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Saul Nanni, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Andrea Bosca, Erica Del Bianco, Giulia Manzini.

Ad arricchire il cast inoltre la partecipazione straordinaria di Raoul Bova nel ruolo di Giorgio Armani, di Claudia Pandolfi (Rosita Missoni), Stefania Rocca (Krizia), Marco Bocci, un famoso fotografo di moda. E ancora Eva Riccobono (una top model), Enrico Lo Verso (Ottavio Missoni), e Nicoletta Romanoff (Raffaella Curiel), Gaetano Bruno (Walter Albini) e Bebo Storti (Beppe Modenese).