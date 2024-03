Madame Web: Sydney Sweeney tornerebbe come Spider-Woman per recitare accanto a Zendaya

Le possibilità di vedere un sequel di Madame Web sono molto scarse dopo la pessima performance del film al botteghino, ma questo non significa che non rivedremo mai più i personaggi, anche se nemmeno questo sembra molto probabile.

Sia Dakota Johnson che Sydney Sweeney hanno parlato dell'insuccesso e delle recensioni negative del film, e la prima non si è mostrata particolarmente entusiasta all'idea di riprendere il ruolo di Cassandra. Diversamente, Sweeney ha rivelato che prenderebbe in considerazione un ritorno alla SSU se potesse condividere lo schermo con Zendaya Coleman.

"Oh mio Dio, sì, sarebbe fantastico", ha dichiarato l'attrice di Immaculate a ComicBook riguardo alla prospettiva di riunirsi con la sua co-star di Euphoria.

Potrebbe accadere? Zendaya tornerà a vestire i panni di MJ in Spider-Man 4, ma finora non abbiamo visto nessun personaggio dei film SSU della Sony Pictures interagire con gli eroi del franchise principale di Spidey (a meno che non si conti il cameo di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock nella scena post-credits di No Way Home).

Secondo quanto riferito, ci sono piani provvisori per un qualche tipo di crossover, ma se le recenti voci sono vere, i dirigenti della Sony e Kevin Feige hanno idee molto diverse su Spider-Man 4 e sul futuro della SSU.

La sinossi del film recita: "Madame Web racconta la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche della Marvel. Il thriller ricco di suspense vede Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di Manhattan che potrebbe avere capacità di chiaroveggenza. Costretta ad affrontare le rivelazioni sul suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce".

Madame Web è diretto da S.J. Clarkson da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson. Oltre Dakota Johnson e Sydney Sweeney i membri principali del cast includono Celeste O'Connor, Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott e Tahar Rahim.