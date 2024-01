Madame Web, l'epoca in cui il film è ambientato è cambiata dopo i reshoots?

Madame Web, il film con Dakota Johnson, sembra abbia subito degli importanti cambiamenti che hanno costretto a realizzare delle riprese aggiuntive.

A essere radicalmente trasformata sembra sia stata l'epoca in cui si svolgono gli eventi portati sul grande schermo.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni .

Le indiscrezioni

Jeff Sneider, durante il podcast The Hot Mic, ha infatti rivelato che inizialmente Madame Web avrebbe dovuto essere legato alle avventure di Spider-Man con star Andrew Garfield.

Gli eventi avrebbero dovuto svolgersi negli anni '90, ma si è poi deciso di legare il film alla versione di Peter Parker interpretata da Tom Holland.

Il reporter ha dichiarato che le sue fonti gli hanno rivelato come, sul set dei ciak realizzati in un secondo momento, siano stati rimossi tutti i riferimenti agli anni '90 per poter allinearlo con le recenti avventure di Peter dal punto di vista temporale.

Attualmente si tratta solo di indiscrezioni, in parte legate anche alla teoria che Emma Roberts e Adam Scott abbiano il ruolo di Mary, la madre di Peter, e zio Ben.

Non resta che attendere per scoprire se le voci siano fondate.

Le nuove immagini del film

Nel cast del film dedicato alla storia di Cassandra Webb (Dakota Johnson), in grado di prevedere il futuro, ci sono anche Sydney Sweeney, Isabela Merced, e Celeste O'Connor.

Online è stata condivisa una featurette inedita che regala qualche dichiarazione e immagine dal set.

Alla regia del film c'è S.J. Clarkson, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Creata dallo scrittore Denny O'Neil e dall'artista John Romita Jr., la chiaroveggente Madame Web/Cassandra Webb ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #210 degli anni '80.

Le sue capacità psichiche hanno avuto una grande influenza su Spider-Man sia nei fumetti che nella serie animata degli anni '90, dove ha raccolto diverse varianti di Spider-Man da tutto il multiverso per impedire a Spider-Carnage di distruggerlo.