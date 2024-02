Madame Web, la regista anticipa connessioni con l'universo Marvel: 'Seguiteci per aggiornamenti'

Madame Web è l'ultimo capitolo dell'universo di Spider-Man della Sony e, come per ogni film della Marvel, ci si interroga già sul se e sul come sarà collegato al più ampio Marvel Cinematic Universe.

Come noto, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson (che pare pensasse che il film appartenesse al MCU) interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Madame Web sarà davvero un film standalone?

Sebbene la Sony Pictures abbia sottolineato più volte che Madame Web sarà un film standalone, alla "nel frattempo, in un altro universo...", ciò non impedirà ai devoti dell'intricato universo Sony - in uno scenario che vede il MCU della Disney condividere Spider-Man con lo studio - di voler sapere con precisione dove si collocherà all'interno di esso.

"Non vedo l'ora che vediate il film e il potenziale di ciò che potrebbe essere, questo è certo", ha dichiarato in maniera enigmatica la regista S.J. Clarkson. "Ma probabilmente vi consiglierei di seguirci per altri aggiornamenti".

Il film è diretto dalla Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

La data d'uscita di Madame Web è fissata per il 14 febbraio.