Madame Web, Dakota Johnson pensava che il film fosse parte del MCU, per questo ha cambiato agenzia?

Secondo quanto riportato da Variety, Dakota Johnson sembrerebbe non essere soddisfatta del trattamento ricevuto in Madame Web. Nello specifico, pare che l'attrice pensasse che il film della Sony facesse parte del Marvel Cinematic Universe, quando invece non sarà così.

Come spiegato dagli addetti ai lavori, "il vistoso passaggio della Johnson dall'agenzia WME alla CAA lo scorso novembre - pochi giorni dopo il debutto di un primo sconcertante trailer di Madame Web - si è notato in tutta l'industria; questo sommato allo sfogo nel suo recente monologo al 'Saturday Night Live' in cui ha così descritto il film "come se l'IA generasse il film perfetto per il tuo ragazzo'".

Si tratta di una grande supposizione, ma il suggerimento è chiaramente che l'attrice non è completamente soddisfatta dell'imminente cinecomic. Potrebbe essere tutta una coincidenza, ma il tempismo è a dir poco sospetto.

D'altronde, siamo sicuri che la Johnson fosse consapevole del fatto che il suo debutto come supereroe fosse diventato oggetto di scherno grazie alla battuta "Ero in Amazzonia con mia madre mentre faceva ricerche sui ragni, poco prima che morisse".

Fonti attendibili sostengono, inoltre, che questo discutibile dialogo non sarebbe stato incluso nel montaggio finale di Madame Web, anche se non è chiaro se la Sony abbia scelto di eliminarlo in risposta ai meme o se sia stato pensato solo per fornire un contesto alla storia nel trailer.

Dakota Johnson e Sydney Sweeney avevano taggato i Marvel Studios

Sia la Johnson che Sydney Sweeney avevano taggato i Marvel Studios sui social media quando vennero annunciate nel cast, il che ha portato a ipotizzare che la Sony le avrebbe in qualche modo ingannate, facendo credere loro di essere entrate a far parte del MCU piuttosto che di quello che è invece il loro universo condiviso.

Madame Web, Dakota Johnson: "Il film perfetto generato dall'AI per il tuo fidanzato"

La Johnson si sarebbe sentita presa in giro e questo potrebbe spiegare perché si è separata dagli agenti che l'hanno convinta a partecipare al film.