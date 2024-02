Madame Web ha già condannato l'universo cinematografico Sony su Spider-Man?

Lo Spider-Man Universe della Sony è iniziato con Venom nel 2018 e da allora i fan hanno cercato di mettere insieme i pezzi di questo universo di personaggi che esistono senza Spider-Man. L'uscita di Madame Web, tuttavia, sembra aver potenzialmente ucciso questo universo cinematografico.

Il franchise è attualmente composto da Venom, Venom - La furia di Carnage, Morbius e Madame Web, e all'appello mancano ancora altri due film da distribuire: il già pronto Kraven il Cacciatore e Venom 3, attualmente in fase di riprese.

Un universo potenzialmente infinito

Tutti i film succitati hanno ricevuto recensioni per lo più negative, con Venom e Venom 2 i più apprezzati (e quelli dagli incassi migliori). Morbius si è rivelato un flop disastroso e Madame Web sta seguendo le sue orme. Un vero peccato, soprattutto dopo che Venom: Let There Be Carnage e Morbius avevano tentato di collegarsi al Marvel Cinematic Universe.

Come ricorderete, Spider-Man: No Way Home del MCU ha incluso Eddie Brock nella scena post-credits successiva al finale di Venom 2, mentre Morbius ha mostrato il villain di Spider-Man: Homecoming, l'Avvoltoio, nella propria scena post-credits.

Infine, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha visto altri riferimenti allo Spider-Man Universe della Sony e sembrava che all'orizzonte si stesse presentando un Multiverso più ampio con un potenziale infinito. Tutto sprecato dall'arrivo di Madame Web.

Come riportato dall'Hollywood Reporter, un dirigente di una nota catena di sale cinematografiche ha sottolineato quanto denaro stia perdendo il film appena uscito:

"Mercoledì sera è stato possibile osservare in tempo reale il calo delle vendite in prevendita mentre gli acquirenti che si sono fatti rimborsare i biglietti", ha raccontato il dirigente.

La pubblicazione aggiunge che Madame web "ha segnato una delle partenze più basse nella storia di Hollywood per un film basato su un personaggio Marvel".

"Gli incassi nazionali per i primi sei giorni in Nord America sono stati di soli 26,2 milioni di dollari dopo l'apertura infrasettimanale nel giorno di San Valentino", si legge. "All'estero ha totalizzato 25,7 milioni di dollari in 61 mercati. Anche il voto CinemaScore, rivolto ai fan, è stato scarso (C+, estremamente basso per un titolo di supereroi)".

Madame Web e Morbius hanno ora lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes: è la fine dell'universo Sony?

Sony non è nuova ai reset cinematografici

"Non vedremo un altro film di Madame Web per almeno altri dieci anni", ha aggiunto il dirigente. "La Sony ha cercato di fare un film che fosse un tipo diverso di film di supereroi e ha fallito. Non è la prima volta che saranno costretti a ripartire da zero, era già accaduto dopo che Spider-Man 3 non aveva ottenuto i risultati sperati e poi di nuovo dopo The Amazing Spider-Man 2".