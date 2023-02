Madame Web, Emma Roberts conferma un importante dettaglio sul suo personaggio

L'attrice di Madame Web Emma Roberts ha recentemente svelato qualcosa in più sul personaggio che interpreta nel film Marvel prodotto da Sony con protagonista Dakota Johnson.

"Ciò che posso dirvi è che non sono una supereroina" ha raccontato Emma Roberts, tra le star del film Marvel/Sony Madame Web, nel podcast Shut Up Evan, come riporta anche CBM "Alcuni possono pensare che lo sia, ma... Tipo, non ho superpoteri. Questo posso dirvelo".

Questo particolare, che potrebbe sembrare cosa da poco, andrebbe in realtà a supporto della teoria più gettonata sull'identità del suo personaggio nel film.

Si è ipotizzato a lungo, infatti, che Roberts possa portare sullo schermo una giovane Mary Parker (mentre Adam Scott vestirebbe i panni di Ben Parker), e l'assenza di superpoteri giocherebbe a favore di tali voci.

E se ci aggiungiamo anche il fatto che sul set ci è stata davvero poco... "Non vedo l'ora di vederlo, perché ci ho lavorato solo per una settimana, quindi c'è così tanto che non ho effettivamente visto! Ho avuto modo di leggere la sceneggiatura e di dare un'occhiata agli storyboard, ed era tutto fantastico".

Ma sarà davvero così? Per ora, è difficile dirlo.

"È davvero differente da ogni altro film Marvel" aggiunge infine l'attrice "Ha profonde radici nella realtà. E adoro che vi siano così tante grandi attrici, ha un forte focus al femminile, e credo semplicemente non sia ciò che molti si aspetterebbero da questo prodotto".

Madame Web arriverà nel mese di febbraio 2024 al cinema.