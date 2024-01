Madame Web: gli artistici poster delle versioni IMAX e 4DX

Il 14 febbraio arriverà nei cinema di tutto il mondo il film Madame Web, con star Dakota Johnson, di cui sono stati diffusi i poster delle versioni IMAX e 4DX.

Le immagini offrono un approccio artistico e unico alla storia delle protagoniste della storia.

I poster inediti

La locandina promozionale di Madame Web realizzata per l'uscita in 4DX è stata creata da Orlando Arocena e mostra la protagonista con le braccia aperte, mentre le tre co-protagoniste sono su un tetto. Sullo sfondo, inoltre, c'è la maschera del villain interpretato da Tahar Rahim.

Il poster per la versione IMAX, invece, mostrano Cassandra (Dakota Johnson) mentre cade nel vuoto, e intorno a lei ci sono dei riferimenti a Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced), Mattie Franklin (Celeste O'Connor), e al villain della storia.

Madame Web: il poster della versione 4DX

Madame Web: il poster della versione IMAX

Madame Web, Dakota Johnson: "Il film perfetto generato dall'AI per il tuo fidanzato"

I dettagli del lungometraggio

Nel cast del film dedicato alla storia di Cassandra Webb (Dakota Johnson), in grado di prevedere il futuro, ci sono anche Sydney Sweeney, Isabela Merced, e Celeste O'Connor.

Alla regia del film c'è S.J. Clarkson, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Creata dallo scrittore Denny O'Neil e dall'artista John Romita Jr., la chiaroveggente Madame Web/Cassandra Webb ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #210 degli anni '80.

Le sue capacità psichiche hanno avuto una grande influenza su Spider-Man sia nei fumetti che nella serie animata degli anni '90, dove ha raccolto diverse varianti di Spider-Man da tutto il multiverso per impedire a Spider-Carnage di distruggerlo.