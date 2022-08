Madame Web: le foto dal set di Emma Roberts alimentano le ipotesi dei fan

Le riprese di Madame Web sono attualmente in corso nella città di Boston e le nuove foto dal set mostrano Emma Roberts impegnata in alcuni ciak.

La giovane attrice è stata immortalata mentre cammina lungo una strada e i fan hanno subito notato che il personaggio sarà in dolce attesa.

Le foto di Emma Roberts impegnata nella realizzazione di Madame Web hanno quindi alimentato le ipotesi dei fan della Marvel. Il fatto che l'attrice abbia un pancione finto potrebbe essere infatti un elemento legato al personaggio di Jessica Drew/Spider-Woman, alle prese con una gravidanza tra le pagine dei fumetti.

La sceneggiatura del film tratto dai fumetti della Marvel e prodotto da Sony, in arrivo l'11 luglio 2022 sul grande schermo, è stata firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama, mentre alla regia c'è S.J. Clarkson.

La protagonista sarà Dakota Johnson, mentre nel cast ci sono anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott, e Mike Epps.

Recentemente erano apparsi dal set anche alcuni video in cui Dakota Johnson è stata mostrata mentre indossa una giacca lunga in pelle rossa, elemento che ha fatto ipotizzare stia interpretando Julia Carpenter. La storia sembra inoltre ambientata nei primi anni del 2000, considerando i cartelloni pubblicitari di Dangerously in Love di Beyonce e di Palm Pilots con la tecnologia 3G.

Il film potrebbe quindi mostrare l'origine di Madame Web in relazione con il film di Kraven il Cacciatore: tra le pagine dei fumetti Carpenter ottiene i poteri dopo che Cassandra Webb viene sacrificata per riportare in vita proprio Kraven.