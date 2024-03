Madame Web, Dakota Johnson pentita: 'Non farò mai più niente di simile'

Madame Web è stato il flop più clamoroso di questo inizio 2024 e Dakota Johnson ha di recente affermato che probabilmente non apparirà più in progetti simili in futuro.

Sebbene non sia nuova a progetti molto attesi dai fan, avendo recitato nella trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, la Johnson ha recentemente ricordato che c'erano così tante prospettive coinvolte nel dare vita alla storia che il prodotto finale ne ha risentito, con il pubblico che non è rimasto coinvolto dall'amalgama di idee.

"Il pubblico è estremamente intelligente"

"Purtroppo non sono sorpresa che le cose siano andate come sono andate", ha detto Johnson a Bustle a proposito delle reazioni negative a Madame Web. "È così difficile fare film, e in questi grandi film - e sta iniziando a succedere anche con quelli piccoli, che è ciò che mi spaventa davvero - le decisioni vengono prese da comitati, e l'arte non va bene quando è fatta da un comitato. I film sono realizzati da un regista e da un team di artisti che lo circondano. Non si può fare arte basandosi su numeri e algoritmi. Da tempo penso che il pubblico sia estremamente intelligente, mentre i dirigenti hanno iniziato a credere che non lo sia. Il pubblico sarà sempre in grado di riconoscere le stronzate. Anche se i film inizieranno a essere realizzati con l'intelligenza artificiale, gli esseri umani non vorranno vederli".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Madame Web.

Madame Web, Dakota Johnson: "La sceneggiatura è stata cambiata drasticamente dopo il mio ingaggio"

Johnson ha proseguito: "Ma è stata sicuramente un'esperienza per me fare quel film. Non avevo mai fatto nulla di simile prima e probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho nulla a che fare con quel mondo. E ora lo so. Ma a volte, in questo settore, si firma per qualcosa che è una cosa e poi, mentre la si sta realizzando, diventa una cosa completamente diversa e ci si chiede: 'Aspetta, cosa?'. Ma è stata una vera esperienza di apprendimento, e naturalmente non è bello far parte di qualcosa che viene fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire".