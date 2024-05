Madame Web in 4K UHD, la recensione: in anteprima la steelbook per la rivincita del cinecomic Marvel

La recensione di Madame Web in 4K UHD: abbiamo visto in anteprima la bella steelbook targata Eagle con cui il criticato cinecomic Marvel cerca la rivincita grazie a una confezione sfiziosa e a un reparto video-audio di altissima qualità.

Dopo le critiche non certo benevole e il flop al box-office, in questi giorni Madame Web si è preso una prima rivincita debuttando alla grande in streaming: l'adattamento Marvel infatti è arrivato negli Stati Uniti su Netflix ed è stato subito il film più visto della settimana. Adesso il film con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza, cerca un'altra rivincita in homevideo, dove i cinecomic vanno sempre forte.

Madame Web: Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Grazie a Eagle Pictures abbiamo potuto visionare in anteprima l'edizione di punta di Madame Web, ovvero la bellissima steelbook a due dischi con il film di S.J. Clarkson nello splendore del 4K UHD. Come vedremo in questa recensione, i presupposti per una scalata nelle classifiche di vendita ci sono tutti grazie a una confezione sfiziosa e a un reparto tecnico di eccellenza, anche se sotto il profilo degli extra si poteva fare di più.

Il video 4K UHD è un vero spettacolo: dettaglio e brillantezza cromatica al top

Se il film non ha entusiasmato e anzi ha lasciato a desiderare, Madame Web in 4K UHD resta in ogni caso uno spettacolo sul piano visivo tutto da godere, con un quadro nitidissimo che rende la visione particolarmente appagante. Il dettaglio è sempre ottimo in ogni circostanza, con una definizione dei contorni estremamente affilata e una resa impeccabile in ogni condizione di luminosità. Una visione solida e compatta che non viene meno neanche nei momenti più frenetici, nei quali non emerge nessuna sbavatura sul piano della fluidità delle immagini. Sul fronte cromatico la resa è brillantissima con colori forti e vividi, a partire dai rossi che risaltano in maniera efficace, mentre i neri si confermano profondi con una calibrazione del contrasto perfettamente adeguata.

Madame Web, la recensione: un cinecomic orgogliosamente vecchio stile

Un audio travolgente: le scene delle visioni di Cassie sono molto suggestive

Madame Web: Dakota Johnson in un primo piano

Per quanto concerne l'audio, per la traccia italiana bisogna accontentarsi di un DTS HD 5.1, ma assicuriamo che si tratta di una traccia davvero super, anche se giocoforza offre qualcosa di meno rispetto al Dolby Atmos inglese. Ma anche l'ascolto nella nostra lingua è avvincente e soprattutto coinvolgente, toccando particolari vette di suggestione nelle sequenze delle visioni premonitrici di Cassie, che riescono a creare una spazialità davvero accentuata con voci, rumori ed effetti di ogni tipo che attraversano l'intero il campo sonoro con una direzionalità chirurgica, regalando una sensazione quasi onirica allo spettatore ma dalla percezione sensibilmente aumentata.

Madame Web: Tahar Rahim in una scena del film

E proprio in questi frangenti l'Atmos inglese risulta ancora più incredibile per la capacità di avvolgere lo spettatore anche con la verticalità, ma come detto l'italiano regge in maniera più che decorosa il confronto. Naturalmente l'audio offre il meglio di sé anche nelle scene di azione, ma è anche attento all'ambienza minima, come il rumore del vento, il frusciare di foglie nella giungla o il ronzio degli insetti. In questo contesto i dialoghi restano puliti e dall'ottimo timbro, mentre l'unico appunto potrebbe forse essere quello di bassi non interamente travolgenti nei momenti più action delle battaglie.

Madame Web, il villain tormentato di Tahar Rahim

Extra discreti ma si poteva fare di più: poco più di mezz'ora di contributi

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Solo discreto il reparto degli extra, con circa 35 minuti di contenuti che troviamo sul disco blu-ray presente nella confezione. Si parte con Visione del futuro (7'), ovviamente dedicato alle scene delle visioni della protagonista con alcune interviste a regista e cast. A seguire Il cast di Madame Web (9') sulla scelta dei vari interpreti, quindi L'Oracolo della Pagina (5') con uno sguardo ai fumetti che hanno ispirato il film. Troviamo poi Gag Reel con 5 minuti di papere sul set, quindi Combatti come un ragno (6') sulle scene di azione, poi I molti fili di Madame Web (4') con una serie di easter egg e infine una scena cancellata di poco meno di un minuto.