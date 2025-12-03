Mad Men arriva in 4K su HBO Max ma c'è già un errore: la nuova versione "dice troppo"

La nuova versione rimasterizzata della serie HBO ha aggiunto anche una parte dell'inquadratura che doveva rimanere assolutamente nascosta in quanto rivela i tecnici al lavoro sul set che i fan hanno subito notato

Il nuovo remaster in 4K di Mad Men ha debuttato lunedì scorso su HBO Max, ma i fan hanno immediatamente notato un vistoso errore presente in questa versione.

Lionsgate distribuirà presto una versione corretta degli episodi, dopo che una versione non modificata della serie è stata accidentalmente caricata sul servizio. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Gli spettatori che lunedì hanno guardato Mad Men sulla piattaforma hanno notato alcuni montaggi approssimativi, tra cui una scena dell'episodio "Red in the Face" della prima stagione, in cui si vedono chiaramente i membri della troupe che inseriscono del vomito finto in una macchina per il personaggio di Roger Sterling (interpretato da John Slattery).

L'occhio attento di internet colpisce ancora

Un fan, intervenuto su X, ha scritto immediatamente: "Il nuovo remaster in 4K di Mad Men su HBO in qualche modo non include nessuna delle modifiche aggiunte in post-produzione, il che significa che si vedono cose come questa, dove si può vedere il membro della troupe che aziona la macchina del vomito dopo che Roger ha mangiato troppe ostriche, lol".

I fan hanno anche notato che alcuni titoli degli episodi sono stati etichettati in modo errato, ma sembra che ora siano stati corretti. Fonti interne hanno confermato che i file errati sono stati consegnati per errore a HBO Max.

La serie vincitrice di svariati Emmy con Jon Hamm protagonista ha debuttato in 4K lunedì su HBO Max; prima di allora, la serie Lionsgate era disponibile negli Stati Uniti solo su AMC+ e su piattaforme supportate da pubblicità. In Italia, invece, la serie è disponibile su Lionsgate+ tramite abbonamento.

January Jones e Jon Hamm nell'episodio The Benefactor di Mad Men

Cosa racconta la serie cult con Jon Hamm?

Mad Men, ambientato in una delle agenzie pubblicitarie più prestigiose di New York negli anni '60, ha vinto quattro Emmy Awards consecutivi come miglior serie drammatica, su un totale di 16 vittorie e 116 nomination. Creata da Matthew Weiner, la serie è andata in onda dal 2007 al 2015 su AMC.

Hamm ha interpretato Don Draper, il più grande pubblicitario (e donnaiolo) di Madison Avenue, recitando al fianco di Vincent Kartheiser, Elisabeth Moss, January Jones, Christina Hendricks, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Jessica Pare e John Slattery.