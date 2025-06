Jon Hamm: "I giovani attori di Mad Men provavano a fumare vere sigarette, dopo tre giorni erano gialli"

Mad Men è stato costruito su tre cose: Jon Hamm, una scrittura eccellente e una montagna di sigarette finte.

Hamm, che ha recitato per tutte e sette le stagioni nei panni dell'arrogante direttore creativo Don Draper, ha imparato in fretta quanto fosse importante che le sigarette che il cast principale fumava in ogni episodio fossero davvero finte, ovvero prive di nicotina.

Di recente, però, nel corso di una recente intervista, ha ricordato con umorismo cosa è successo quando un gruppo di attori più giovani dello show ha insistito per avere delle vere sigarette sul set.

Jon Hamm: "I giovani volevano fumare davvero, ma dopo tre giorni erano pallidi"

Mad Men: Jon Hamm in una scena dell'episodio Love Among the Ruins

"Sono contento di essere ancora vivo, fondamentalmente, data la quantità di sigarette che ho fumato", ha scherzato Hamm durante un panel con la sua controparte di Mad Men, John Slattery, sabato all'ATX TV Festival di Austin. "Alcuni degli attori più giovani", ha ricordato Hamm, "volevano fumare sigarette vere, perché dicevano 'Vogliamo davvero sentirlo e farlo davvero'. Io ho detto loro: 'Fatemi sapere come va'. Nel giro di tre giorni erano gialli e pallidi. È una cosa terribile da fare".

Il creatore di serie come Fargo e Legion, Noah Hawley, che ha moderato il panel con Hamm e Slattery, ha quindi aggiunto: "Impari, se si tratta di una scena in cui si mangia, a dare pochissimi morsi e a spostarli nel piatto. Muovetelo nel piatto". "Non possiamo essere tutti Brad Pitt", ha scherzato Hamm. "Magari potessimo".

Sono passati 10 anni da quando è andato in onda il finale di Mad Men, "Person to Person", nel maggio 2015. La serie ha reso star molti membri del suo cast, tra cui Hamm, Elisabeth Moss e Christina Hendricks, tutti nominati agli Emmy (solo Hamm ha vinto, per la stagione finale).