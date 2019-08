Mad Max: Fury Road, Charlize Theron ha dovuto superare una strana avversione

Una delle maggiori proeccupazioni di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road non sono state le scene d'azione, bensì un altro piccolo fastidio.

Chi ha amato Mad Max: Fury Road rimarrà sorpreso nel sapere che a preoccupare la protagonista Charlize Theron sul set non sono state le difficili sequenze d'azione, ma la sua avversione verso la polvere.

Lo conferma il regista George Miller che ricorda di come la Theron gli disse che odiava la sensazione della polvere sulle mani, un particolare che proprio per quel film sarebbe potuto diventare un problema: "Sarebbe dovuta uscire dal furgone del trucco e rotolarsi nella polvere, che si sarebbe infilata nella pelle e sotto le unghie. Prima di iniziare a girare mi disse 'Ti devo dire una cosa, odio la polvere sulle mani'. Ha una sorta di avversione per la polvere, quindi le chiesi se dovevamo usare salviette o simili, ma lei disse 'No, no, questo mi aiuterà'"

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

Charlize Theron ha accettato volentieri di riempirsi di polvere per girare Mad Max: Fury Road, il ruolo di Furiosa l'ha presa totalmente, tanto che fu lei a volersi rasare la testa per rendere il personaggio ancora più credibile. Miller, infatti, ricorda anche questo particolare:"È stata lei a dire che Furiosa non doveva avere i capelli. Anche perchè, non si scherzerebbe con i capelli nella terra desolata con tutta la polvere e così via. L'altra cosa che era determinata a fare Charlize era non fare alcuna scena d'azione come se fosse una femmina a fare il lavoro di un uomo."

La performance di Charlize Theron nel ruolo di Furiosa è al numero 11 della lista di IndieWire delle migliori performance del decennio. Parlando con Anne Thompson di IndieWire il mese scorso, Miller ha confermato che ci sono almeno tre seguiti di Mad Max: Fury Road in fase di sviluppo: "Ci sono due storie, che coinvolgono entrambe Mad Max, e anche una storia di Furiosa"

Charlize Theron ha già dichiarato che tornerà nei panni del personaggio, dobbiamo solo attendere le conferme sull'effettiva release di questi nuovi progetti.