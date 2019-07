Mad Max: Fury Road, George Miller al lavoro su tre potenziali sequel

Mad Max: Fury Road avrebbe dovuto dare vita a dei sequel e ora George Miller, regista del film che ha conquistato anche al giuria degli Oscar, è tornato a parlare del progetto.

Il regista australiano ha accennato ai suoi progetti in occasione di un'intervista rilasciata a Indiewire, testata che ha proclamato il suo film tra i migliori del decennio.

George Miller ha infatti rivelato che è ancora al lavoro sui sequel di Mad Max: Fury Road: "Ci sono due storie, entrambe che coinvolgono Mad Max, e inoltre una dedicata a Furiosa".

I fan devono però continuare ad attendere prima di avere notizie riguardanti il via alle riprese: "Stiamo ancora risolvendo dei problemi, dobbiamo capire come finirà la cosa con la Warner".

Il regista è infatti alle prese con una causa legale: lo studio sostiene che gli accordi stretti per il capitolo delle avventure di Mad Max prevedessero un budget di circa 157 milioni di dollari, una durata di circa 100 minuti e che non fosse vietato ai minori. I costi di produzione sono invece saliti a quota 185.1 milioni, e il lungometraggio con Tom Hardy e Charlize Theron non ha ottenuto l'approvazione da parte della censura per una visione consentita a chi ha più di tredici anni non accampagnati dagli adulti, oltre a superare le due ore di durata. Miller e il suo team hanno però contestato la situazione, chiedendo il pagamento di circa 9 milioni di dollari e una percentuale più elevata sui guadagni, sostenendo che alcune scelte prese dallo studio hanno contribuito in maniera significativa a superare il budget e il risultato finale ha conquistato la critica e il pubblico.

Miller ha quindi deciso di realizzare Three Thousand Years of Longing nell'attesa che la situazione venga risolta: "Inizieremo la pre-produzione entro la fine dell'anno e le riprese nei primi mesi del prossimo. Ma sono in questo settore da abbastanza tempo per ricordare che si annunciano film che poi potrebbero sparire. Mi è successo tre volte con Fury Road, e alla fine siamo riusciti a girarlo. Abbiamo appena concluso un incontro e siamo messi bene con la pre-produzione di questo film, quindi sono ottimista in modo cauto. Sta andando bene".

Il protagonista di Mad Max: Fury Road, Tom Hardy, parlando dei potenziali sequel, aveva dichiarato: "L'idea è sempre stata quella di fare tre film, credo che stiano aspettando l'ok dalla produzione per procedere con il prossimo capitolo. Quando sono stato ingaggiato c'era un sacco di materiale. Ovviamente appartiene a Warner Brothers perciò è la compagnia a decidere se e quando la saga proseguirà. Non appena ci sarà il via libera io sarò pronto".