Mad Max: Fury Road, Charlize Theron: "Sul set si congelava, mi ero dimenticata che i capelli danno calore"

Mad Max: Fury Road, uscito nelle sale nel 2015, è considerato ancora oggi come uno dei migliori film nella carriera di George Miller e nella storia del cinema in generale. A rivelare nuovi aneddoti sulla sua realizzazione ci ha pensato Charlize Theron, interprete di Furiosa.

"Sul set faceva freddo, molto freddo. Sembrava facesse caldo, ma in realtà si gelava. Abbiamo avuto anche molti casi di ipotermia tra le giovani ragazze perché indossavano soltanto delle bende. Io stavo congelando solo perché quando non hai i capelli in testa, ti dimentichi che sono un sistema di rilascio del calore. Faceva davvero freddo" ha dichiarato l'attrice ai microfoni del podcast Smartless.

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron denuncia il comportamento di Tom Hardy sul set: "Non mi sentivo al sicuro"

Il personaggio di Furiosa sarà protagonista di un prequel in arrivo nelle sale nel 2024. A vestirne i panni ci penserà la giovanissima Anya Taylor-Joy, ormai da anni in rampa di lancio in quel di Hollywood. Assieme a lei ci sarà Chris Hemsworth nei panni del Dr. Dementus, descritto come un individuo molto complicato e in qualche modo malvagio.

Il film ruoterà attorno alla storia della protagonista, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.