Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth protagonista maschile?

Mad Max: Furiosa, secondo alcune voci apparse online, potrebbe avere come protagonista Chris Hemsworth nel ruolo del personaggio principale maschile.

La notizia publicata dal sito The Illuminerdi, non particolarmente affidabile, non è ancora stata confermata e non resta che aspettare per sapere se c'è qualcosa di fondato.

Il ruolo che potrebbe essere affidato a Chris Hemsworth nel prequel di Mad Max: Fury Road ideato da George Miller sarebbe quello di Dementus, un uomo "incredibilmente bello" con il volto di un angelo, ma sfigurato da una cicatrice sulla fronte che è stata chiusa con dei punti metallici.

L'attore non avrebbe ancora firmato il contratto con la Warner Bros, ma lo studio sarebbe interessato a coinvolgerlo nel progetto.

Il film dedicato a Furiosa racconterà il passato del personaggio interpretato da Charlize Theron nel film con star Tom Hardy.

Miller aveva rivelato che inizialmente aveva pensato di usare gli effetti speciali per ringiovanire l'attrice e coinvolgerla anche nel nuovo lungometraggio, tuttavia non considera ancora al livello delle sue aspettative i risultati ottenuti grazie alle nuove tecnologie.

Charlize Theron ha inoltre rivelato di aver contribuito in modo significativo alla creazione del look di Furiosa in occasione di Mad Max: Fury Road convincendo George Miller che la scelta migliore fosse mostrarla con la testa rasata e un aspetto androgino: "Si è fidato così tanto che solo ricordarlo mi fa emozionare".