Furiosa: A Mad Max Saga, svelata la durata del film: è più lungo di Fury Road

Quando manca meno di un mese all'uscita nelle sale di Furiosa: A Mad Max Saga, pare sia stata rivelata la durata effettiva dell'ultimo capitolo del franchise di George Miller, che vedrà protagonista Anya Taylor-Joy.

Secondo quanto riportato da World of Reel, che cita un tweet dell'utente di X Cryptic, il film sarebbe il più lungo dell'intero franchise iniziato con la trilogia che vedeva Mel Gibson protagonista nei panni di Max e proseguita con il quarta capitolo Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy, che durava all'incirca due ore.

Furiosa: A Mad Max Saga sarà ancora più lungo e durerà 2 ore e 28 minuti complessivi. A quanto emerso, il film racconterà una storia lunga 15 anni e sarà diviso in tre capitoli.

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena

Una sequenza d'azione di 15 minuti

Parlando con Total Film magazine, il partner produttivo di George Miller, Doug Mitchell, si è lasciato sfuggire che il prequel contiene una sequenza d'azione della durata di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di lavorazione e 200 comparse sul set. Il nome in codice della scena in questione durante la lavorazione era Stairway to Nowhere.

Furiosa, Chris Hemsworth sul Dr. Dementus: "È un personaggio malvagio e complicato"

Furiosa: A Mad Max Saga racconterà la giovinezza del personaggio dell'Imperatrice Furiosa, interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Il prequel in arrivo, che inaugurerà il festival di Cannes 2024 Fuori Concorso, rivelerà il passato di Furiosa, rapita da casa sua quando era bambina dal signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth) e dalla sua orda di motociclisti prima di andare in cerca di vendetta per riunirsi alla sua famiglia e alla sua terra natale.