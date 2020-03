Macbeth: fermata la produzione del film di Joel Coen con Denzel Washington

Macbeth, il nuovo film di Joel Coen, ha dovuto interrompere la produzione a causa delle precauzioni prese per assicurare la sicurezza del cast e della troupe.

Le riprese del progetto del regista, impegnato dietro la macchina da presa e come autore senza suo fratello, avrebbero dovuto svolgersi a Los Angeles.

L'atteso adattamento della tragedia shakespeariana avrà come protagonisti Denzel Washington nella parte di Macbeth, Frances McDormand nel ruolo di Lady Macbeth, mentre Brendan Gleeson apparirà nei panni di Duncan. Il cast è poi completato da Corey Hawkins che sarà Macduff e Harry Melling che interpreterà Malcolm.

Joel Coen collaborerà per la nona volta con la moglie Frances McDormand e nel team della produzione ci sarà anche Scott Rudin, nel team che ha portato al successo Non è un paese per vecchi.

Macbeth racconta la storia di un lord scozzese che viene convinto da un trio di streghe che è destinato a diventare il re di Scozia e, con l'aiuto della sua ambiziosa moglie, decide di agire pur di ottenere la corona.

Washington ha recitato a teatro nel ruolo di Riccardo III ed è stato Bruto nella produzione di Giulio Cesare nel 2005 andata in scena a Broadway, mentre è stato Don Pedro nel film Molto rumore per nulla diretto da Kenneth Branagh.