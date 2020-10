Ma Rainey's Black Bottom: Chadwick Boseman nel trailer del film

Ma Rainey's Black Bottom, uno degli ultimi progetti di Chadwick Boseman, ha ora un trailer in attesa del debutto su Netflix previsto per il 18 dicembre,

Nel video si vedono infatti alcuni momenti musicali del lungometraggio dedicato alla storia della talentuosa Ma Rainey e dei musicisti che hanno contribuito a portarla al successo, nonostante innumerevoli ostacoli.

Basato sulla piece teatrale di August Wilson del 1982, Ma Rainey's Black Bottom segue lo sfruttamento dei musicisti afroamericani nella Chicago degli anni '20, concentrandosi sulla "Mother of the Blues" che dà il titolo al progetto e sui membri della sua band.

Viola Davis interpreta Ma Rainey mentre Chadwick Boseman è Levee, ambizioso e impulsivo trombettista della band. Il cast include anche Michael Potts nel ruolo di Slow Drag, Glynn Turman in quello di Toledo, Colman Domingo è Cutler e Jeremy Shamos è il manager di Ma, Irvin. Con loro Jonny Coyne, Taylor Page e Dusan Brown.

La sinossi del progetto anticipa che sullo schermo si seguirà quello che accade quando Ma Rainey, Regina del Blues, realizza un album nella Chicago del 1927, mentre è alle prese con le tensioni esistenti tra il suo agente e produttore, un uomo bianco, e i membri della sua band.

Il dramma teatrale ha debuttato a Broadway nel 1984; nel 2003 è stato realizzato un revival con Whoopi Goldberg. Ma Rainey's Black Bottom è il secondo ruolo, per Viola Davis, tratto da August Wilson dopo Barriere, che le ha fruttato un Oscar come miglior attrice non protagonista.