Golden Globe 2021: Chadwick Boseman miglior attore, il commovente discorso della moglie Simone Ledward

Chadwick Boseman premiato come miglior attore per Ma Rainey's Black Bottom ai Golden Globe 2021, la vedova ringrazia in lacrime.

Chadwick Boseman conquista un premio postumo ai Golden Globe 2021 come miglior attore in un film drammatico per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom. A ringraziare al suo posto la moglie, Simone Ledward Boseman, che ha pronunciato un discorso struggente.

Chadwick Boseman è scomparso il 18 agosto 2020 a soli 43 anni a seguito di una lunga malattia. Tra le sue ultime performance, quella del trombettista insofferente Levee in Ma Rainey's Black Bottom, suo testamento artistico.

"Avrebbe ringraziato Dio. Avrebbe ringraziato i suoi genitori. Avrebbe ringraziato i suoi avi per la loro guida e i loro sacrifici" ha spiegato Simone Ledward Boseman tra le lacrime. "Avrebbe detto qualcosa di bello, qualcosa che ci avrebbe ispirati, qualcosa che avrebbe amplificato quella vocina dentro di noi che ci dice, 'Ce la puoi fare,' che ci incoraggia ad andare avanti, che ci richiama a ciò che dovremmo fare in questo momento storico."

Simone Ledward Boseman ha poi ringraziato le costar del marito, il regista George C. Wolfe, Netflix, la Hollywood Foreign Press Association e il suo mentore Denzel Washington:

"Non ho le sue parole, ma dobbiamo prenderci tutto il tempo possibile per celebrare coloro che amiamo così grazie HFPA per l'opportunità di fare esattamente questo".

